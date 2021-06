Feuerwehr-Oldtimer begeistern

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - "Triple 75", nannte der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Gießen, Lothar Theis (Grünberg), die Planung für den "längsten Festzug Hessens", der am 4. Juli durch den Landkreis Gießen führen soll und mit dem der Verband sein Jubiläum trotz Corona mit der Bevölkerung feiern will. Vor 75 Jahren wurde der Kreisfeuerwehrverband Gießen gegründet. Zum Jubiläum sollen nun 75 Fahrzeuge über eine Strecke von 75 Kilometern von Krofdorf-Gleiberg nach Grünberg rollen und dabei den Bürgern die Gelegenheit geben, die Feuerwehr "einst und heute" zu erleben.

Vor dem Feuerwehrgerätehaus Steinbach stellte Theis gemeinsam mit Karl-Ludwig Reinhardt von der Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbands und den beiden Festzug-Organisatoren Thomas Nürnberger (Lollar) und Sebastian Moos (Krofdorf-Gleiberg) die Planungen für den 4. Juli vor. Ursprünglich waren zum Jubiläum eine Reihe von Veranstaltungen aller Feuerwehrsparten - angefangen bei der Kinder- und Jugendabteilung, über die Einsatzabteilung, die Alters- und Ehrenabteilung bis hin zur Musikabteilung - verteilt über das gesamte Kreisgebiet geplant.

Doch dann machte Corona alle Vorhaben zunichte. Pandemiebedingt mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden. Darunter auch der Kreisfeuerwehrtag in Laubach. "Wir sind froh, dass wir mit der Ausfahrt der Feuerwehr-Oldtimer nun doch eine Veranstaltung durchführen dürfen. So geht das Jubiläum des Kreisfeuerwehrverbandes in diesem Jahr nicht ganz unter", so Theis. Und diese als "größter Festzug Hessens" nicht etwa vollmundig propagierte, sondern berechtigt so benannte Jubiläumsausfahrt knüpft an jene Feuerwehr-Oldtimer-Ausfahrt des vergangenen Jahres an, als 31 rote sowie jeweils ein grünes, graues, blaues und dunkelrotes Fahrzeug bei der 80-Kilometer-Rundfahrt durch zwei Landkreise und 16 Ortschaften für wahre Begeisterungsstürme sorgten.

Zum Jubiläum ist die vom Kreisfeuerwehrverband in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Feuerwehroldtimer-Ausfahrt geplante Veranstaltung dann doch noch etwas größer geworden, "gibt es jeden Tag eine gute und schlechte Nachricht" am Telefon, wie Nürnberger berichtet, und sind alle Beteiligten laut Theis "von der Dynamik überrascht worden. Wir hoffen auf gutes Wetter und dass alles ohne Unfälle verläuft".

Ältestes Fahrzeug aus Nidda

Waren zur Vorstellung gleich drei Feuerwehr-Oldtimer vor dem Feuerwehrgerätehaus Steinbach mit dem LF 16 TS-Katastrophenschutzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach (Jahrgang 1984), dem Großtanklöschfahrzeug (GTLF 6) der Freiwilligen Feuerwehr Grünberg (Baujahr 1976) und dem Tragkraftspritzenkraftfahrzeug FK 1250 der Freiwilligen Feuerwehr Holzheim (Baujahr 1962) vorgefahren, so werden am Festzug 75 Fahrzeuge von Baujahr 1941 bis 1990 teilnehmen.

Und weil in der Vergangenheit die Feuerwehrfahrzeuge nicht ausnahmslos rot, sondern in den Anfangsjahren auch grün waren, sind zwei grüne Oldtimer mit dabei, wie Nürnberger mit Hinweis auf vier Fahrzeuge aus der Kriegszeit ausführte, von denen zwei rot und zwei grün lackiert sind. Das älteste angemeldete Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1941 und gehört der Freiwilligen Feuerwehr Nidda. Neben den Oldtimern werden aber auch acht im Einsatzdienst stehende Feuerwehrfahrzeuge aus allen Kommunen mit dabei sein. Dabei handelt es sich um über 30 Jahre alte Einsatzfahrzeuge die noch in den Wehren Lollar, Launsbach, Heuchelheim, Villingen, Lauter und Gießen zum Einsatz kommen. Von den Kommunen wurden die Pläne der Feuerwehren ausnahmslos unterstützt und auch die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, sodass dann auch der bei der Freiwilligen Feuerwehr Kleinlinden stationierte ehemalige Rüstwagen 2 der Stadt Gießen mit dabei sein wird.

Der größte Festzug Hessens startet um 10 Uhr in Krofdorf-Gleiberg, von wo aus dann in zehn Startblöcken zwischen sechs und elf Fahrzeugen zeitversetzt die Stecke über Heuchelheim, Allendorf/Lahn, Lützellinden, Großen-Linden, Lang-Göns, Holzheim, Dorf-Güll, Garbenteich, Steinbach, Albach, Burkhardsfelden und Hattenrod nach Lich losfahren. In der einstigen Hessentagsstadt soll die Spitze um 12 Uhr in der Oberstadt eintreffen, wo Sebastian Moos alle Fahrtzeuge vorstellen und erläutern wird. Weiter geht es nach diesem Zwischenstopp über Langsdorf, Hungen, Villingen, Ruppertsburg, Laubach, Wetterfeld und Lauter zum Ziel nach Grünberg. Die Gallusstadt soll von der Festzugspitze um 14 Uhr erreicht werden. Wenige Tage vor dem Start, wenn alle Zugteilnehmer feststehen, sollen auch auf der Homepage des Kreisfeuerwehrverbands die Zugfolge veröffentlicht und Erläuterungen zu den teilnehmenden Fahrzeugen eingestellt werden. Damit möchte man die Informationen der Vorstellung in Lich allen zukommen lassen und verhindern, dass es zu einer großen Menschenansammlung beim Zwischenstopp in der Oberstadt kommt.