Feuerwehren aus Lollar und Wettenberg organisieren große Ausfahrt

Die Verantwortlichen vor dem Heuchelheimer Borgward B2000 von 1953 (l.) und der TLF 16 des Fördervereins der Krofdorfer Feuerwehr (r.). Foto: Jahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (lja). Auf einen Höhepunkt können sich Feuerwehrbegeisterte in den Landkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf freuen. 32 Feuerwehr-Oldtimer werden am Sonntag, 26. Juli, zahlreiche Ortschaften in den Landkreisen durchqueren. Zuschauer an der Strecke sind dabei ausdrücklich erwünscht, wie die Organisatoren Thomas Nürnberger aus Lollar und Sebastian Moos aus Wettenberg betonten. Wenn die Zuschauer nicht zu den Oldtimern kommen könnten, dann bringe man eben die Oldtimer zu den Zuschauern. Gemeinsam mit Frank Müller aus Buseck hat man in kurzer Zeit ein Grundkonzept mit über 70 Kilometern Fahrtstrecke auf die Beine gestellt.

Ursprung der Idee war ein im neuen Konzept der Wettenberger Golden Oldies enthaltener Teil für Feuerwehroldtimer. Es hätte sogar einen eigenen Platz nur für alte Feuerwehrfahrzeuge geben sollen. Da die Oldies in diesem Jahr Corona-bedingt nicht wie geplant stattfinden können, weiß man sich bei den Feuerwehren anders zu helfen. Über eine Chatgruppe für Feuerwehroldtimer war schnell die Idee entstanden, eine gemeinsame Ausfahrt zu veranstalten. Schließlich müssen die Oldtimer auch regelmäßig ausgefahren werden, um Standschäden zu vermeiden. Quasi alle Veranstaltungen und Ausstellungen in diesem Bereich seien der Pandemie zum Opfer gefallen, berichteten Nürnberger und Moos.

Mithilfe vieler Feuerwehren von Marburg bis Bad Homburg sowie privater Sammler können nun statt der für die Oldies geplanten sechs Fahrzeuge 32 angemeldete Feuerwehroldtimer bestaunt werden. Ein entsprechendes Hygienekonzept wurde selbstverständlich erarbeitet.

DER STRECKENVERLAUF Start: Rewe-Markt Uras Großen-Buseck 10.30 Uhr Ortseingang Alten-Buseck 10.40 Uhr Ortseingang Lollar 10.50 Uhr Ortseingang Wißmar 11.10 Uhr Ortseingang Krofdorf-Gleiberg 11.20 Uhr Ortseingang Krumbach 11.50 Uhr Ortseingang Kirchvers 11.55 Uhr Ortseingang Reimershausen 12 Uhr Ortseingang Oberwalgern 12.10 Uhr Ortseingang Fronhausen 12.15 Uhr Ortseingang Erbenhausen 12.45 Uhr Ortseingang Nordeck-Winnen 13 Uhr Ortseingang Londorf 13.10 Uhr Ortseingang Kesselbach 13.15 Uhr Ortseingang Geilshausen 13.20 Uhr Ortseingang Beuern 13.30 Uhr Ende: Ortseingang Großen-Buseck 13.35 Uhr (lja)

Auch der Kreisfeuerwehrverband Gießen hält die Ausfahrt für eine "tolle Geschichte". Sein Vorsitzender Michael Klier betonte, dass man unter dem Motto "Zukunft gestalten - Andenken wahren" anhand der Oldtimer sehr gut sehen könne, wie man sich technisch weiterentwickelt habe.

Besonderheiten unter den 32 bisher angemeldeten Fahrzeugen sind die 70 Jahre alte Drehleiter DL 32 auf einem fünf Tonnen schweren Mercedes-Fahrgestell, der noch im grünen "Feuerschutzpolizei"-Design lackierte LLG von 1942, beide aus Marburg oder der Schlauchwagen SW 2000 aus Alsfeld. Die Fahrzeuge werden sich nicht in einer großen Kolonne, sondern in kleineren Einzelgruppen von drei bis fünf Oldtimern durch die Ortschaften bewegen. Kleinere Aktionen sind am Krofdorfer Altenwohnheim oder am Feuerwehrhaus in Lollar geplant, wo die dortige Alters- und Ehrenabteilung Spalier stehen wird. Die Organisatoren freuen sich über jeden Interessierten an der Strecke und rechnen auch mit zahlreichen Zuschauern aus Feuerwehren. Start der Ausfahrt am 26. Juli ist um 10.30 Uhr beim Rewe-Markt in Großen-Buseck. Technische Pausen sind an den Feuerwehrhäusern in Krofdorf-Gleiberg sowie Fronhausen geplant.