Feuerwehrleute werden endlich im Landkreis Gießen geimpft

Feuerwehrleute hatten unter anderem in Wiesbaden demonstriert, um auf ihren fehlenden Impfschutz hinzuweisen. Inzwischen haben die Impfungen für sie begonnen und auch bei der Ausbildung gibt es nun neue Regelungen. Foto: dpa

KREIS GIESSEN - Seit vergangener Woche werden täglich 70 Feuerwehrmänner und -frauen im Heuchelheimer Impfzentrum gegen das Coronavirus geimpft. Das Thema hatte in den vergangenen Wochen für großen Ärger gesorgt. Der Kreisfeuerwehrverband Gießen hatte sich an Innenminister Peter Beuth (CDU) gewandt und neben dem Impf-Ärger auch den Ausbildungs-Ärger angeprangert. Doch auch auf der Ausbildungsseite gibt es nun Licht am Ende des (Lockdown-)Tunnels.

In den 18 Städten und Gemeinden des Landkreises Gießen gab es zum Jahresende 2020 2776 Angehörige der Einsatzabteilungen (17 bis 65 Jahre) in 93 Ortsteilfeuerwehren, einer Berufs- und zwei Werkfeuerwehren. Auch vor dem Landkreis macht der Landestrend keinen Halt, denn innerhalb von zehn Jahren war ein Rückgang um 13 Ortsteilfeuerwehren und 276 Einsatzkräften zu verzeichnen. Dem stehen 216 Neueintritte gegenüber. 27 Prozent wechselten aus der Jugendfeuerwehr und 73 Prozent waren sogenannte "Quereinsteiger".

3184 Einsätze

Die "Neuen" können aktuell aber nicht ausgebildet werden, weil es aufgrund der Corona-Pandemie keine Lehrgänge gibt. 2019 fanden vier Grundlehrgänge auf Kreisebene mit 120 Teilnehmern statt und zur Weiterqualifizierung zwei Truppführerlehrgänge. Im Coronajahr 2020 waren es zwei Grundlehrgänge mit 56 Teilnehmern, aber keine Truppführerlehrgänge. "Es besteht die Gefahr, das der eine oder andere aufhört...", bringt ein langjähriger Lehrgangsleiter das Hauptproblem auf den Punkt. Dabei sind die heimischen Brandschützer stets gefordert, gab es doch im vergangenen Jahr 3184 Einsätze - rechnerisch rund neun Stück an einem Tag.

Auch beim Feuerwehrnachwuchs haben sich die Zahlen innerhalb von zehn Jahren zum Teil deutlich verschlechtert. Hier gab es bei den Jugendfeuerwehren mit 1045 Jugendlichen (zehn bis 17 Jahre) einen Rückgang um 57, bei den Kinder- und Minifeuerwehren (sechs bis zehn Jahre) hingegen einen Zuwachs um 24 auf 788. Der eine oder andere "Nachrücker" in die Einsatzabteilung steht auf der Warteliste zum Grundlehrgang. Es droht die Gefahr, dass Aktive ihr Hobby "Feuerwehr" gleich wieder an den Nagel hängen.

Michael Klier, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, hatte in seinem Schreiben an Beuth neben "fehlender Wertschätzung gegenüber den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen" vor allem "dringenden Handlungsbedarf" beim Grundlehrgang auf Kreisebene angemahnt. Klier war auch auf die aktuelle Ausbildungssituation eingegangen und hatte darauf verwiesen, dass die Brandschützer bereits im vergangenen Jahr ein "sehr ausgewogenes Hygienekonzept" zur Durchführung ihrer Lehrgänge erarbeitet und stets weiterentwickelt hätten.

Seine Reaktion angesichts der Tatsache, dass es für die Berufsfeuerwehrleute Lehrgänge an der Hessischen Landesfeuerwehrschule gibt, aber nicht für freiwillige Einsatzkräfte: "Wir verstehen das nicht. Wir erwarten die Erlaubnis zur praktischen Ausbildung auch in den Kreislehrgängen. Wir haben gelernt und beweisen es täglich, dass wir gefährliche Situationen mit Bränden, atomaren, biologischen und chemischen Stoffen beherrschen - aber Sie trauen uns nicht zu, dass wir mit Covid umgehen können. Wieso schätzen Sie unsere Kompetenz so gering ein? Es wäre der Öffentlichkeit kaum zu vermitteln, dass die Feuerwehren wegen Corona-Erkrankungen nicht ausrücken können, aber der Gerichtsvollzieher kommen kann, weil er geimpft ist. Wir wollen auch geschützt werden. Das Verhalten der Landesregierung zeigt fehlende Wertschätzung den ehrenamtlichen Einsatzkräften gegenüber", schrieb Klier an Beuth.

Inzwischen wurde vom Innenministerium ein Erlass herausgegeben, der eine Wiederaufnahme der Ausbildung auf Kreisebene und an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS) in Kassel ermöglicht. Demnach kann der Ausbildungsbetrieb mit Präsenzveranstaltungen unter Auflagen stattfinden, die von allen Lehrgangs- und Seminarteilnehmern, Ausbildern und Betreuern einzuhalten sind.

Die Teilnehmer müssen entweder einen vollständigen Impfschutz nachweisen oder sind nach einem positiven PCR-Test vollständig genesen. Eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung ist im Innenbereich verpflichtend, ebenso im Außenbereich, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Davon ausgenommen sind Atemschutzübungen. Diese Regeln gelten bei Inzidenzen von unter und über 100. Bei einer Inzidenz von unter 100 können auch Personen teilnehmen, die einen negativen Schnell- oder Selbsttest vorweisen, der jeweils täglich vor Beginn der Lehrgangsveranstaltungen durchgeführt wurde.

Sollten aufgrund eines erhöhten Ausbildungsbedarfs zusätzliche Lehrgänge erforderlich werden, so können diese bei der HLFS beantragt werden, heißt es in dem Erlass weiter. Für den Fall, dass zusätzlich zu den bereits anerkannten Kreisausbildern weitere benötigt werden, werde die HLFS Lehrgänge vor der Sommerpause anbieten. Weiterhin könnten zur Vermeidung von möglichen räumlichen und materiellen Engpässen in der Zuständigkeit der Landkreise, kreisfreien Städte und Sonderstatusstädte zusätzliche Ausbildungsstandorte eingerichtet werden.

Wie der bisher digital durchgeführte Unterricht auch praktisch gehandhabt werden kann, darüber wird nun gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Mario Binsch beraten. Bereits im vergangenen Jahr waren Lehrgänge auf mehrere Standorte aufgeteilt worden, um den Corona-Auflagen Rechnung zu tragen.