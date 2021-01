FFP2-Masken auch im Landkreis Gießen sehr begehrt

Apotheker Lutz-Günter Koch aus Reiskirchen mit einem Pack der sehr begehrten FFP2-Masken. Im ÖPNV und in Geschäften müssen sie oder OP-Masken getragen werden. Foto: Zielinski

KREIS GIESSEN - FFP2-Masken sind aktuell vor vieler und in fast aller Munde. Vor allem, da seit Dienstag laut Bund-Länder-Beschluss Alltagsmasken deutschlandweit im Nahverkehr und beim Einkaufen nicht mehr zugelassen sind. Denn richtig angelegt bieten FFP2-Masken einen besseren Schutz vor einer Corona-Infektion. Erlaubt sind auch als gleichwertig betrachtete, nach der chinesischen Norm zertifizierte KN95-Masken. Wie reagiert die Bevölkerung in Stadt und Kreis auf diese Verordnung? Wir haben uns in Apotheken umgehört.

Schon Mitte Dezember konnte jeder Bürger über 60 Jahren sowie Risikopatienten gegen Vorlage seines Personalausweises drei FFP2-Masken in der Apotheke kostenlos erhalten. Anschließend erhält jeder aus dieser Personengruppe über seine Krankenkasse zwei Berechtigungsscheine für jeweils sechs Masken, die gegen einen Eigenanteil von jeweils zwei Euro ausgegeben werden. Dieser zweite und dritte Ausgabezeitraum erstreckt sich bis zum 15. April 2021.

"Bereits seit Anfang Januar werden FFP2-Masken bei uns stärker nachgefragt. Seit der Diskussion über die verschärfte Maskenpflicht hat im Durchschnitt jeder zweite Kunde mindestens eine FFP2-Maske gekauft", berichtet Mira Sellheim von der Apotheke am Ludwigsplatz in Gießen. Neben Risikogruppen wie beispielsweise Asthmapatienten oder Senioren mit dem Berechtigungsschein seien dies vermehrt junge Menschen. "Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist erheblich gestiegen", betont sie. Allerdings würden die Berechtigungsscheine noch nicht flächendeckend verteilt, da sie zunächst in der Bundesdruckerei erstellt, dann an Krankenkassen verschickt und von denen schließlich an die Patienten weitergegeben würden, bedauert Sellheim.

INTERVIEW Drei Fragen zu FFP2-Masken an Apothekerin Mira Sellheim: Auf was sollte man beim Kauf einer Maske achten? Auf den Hersteller und das CE-Kennzeichen und darauf, welches Prüfverfahren angewendet wurde. Wir haben sowohl chinesische als auch EU-Masken und Masken aus Deutschland. Alle sind selbstverständlich zertifiziert und in Ordnung. Je billiger eine Maske ist, desto mehr sollte man ihre Qualität prüfen. Eigentlich handelt es sich bei FFP2-Masken um Einmalprodukte. Gibt es Möglichkeiten, sie wiederzuverwenden? Ja, man kann die Masken eine Stunde in einen auf 80 Grad vorgeheizten Backofen legen. Eine andere Möglichkeit ist, die FFP2-Maske sieben Tage bei Raumluft zu trocknen. Allerdings sollte man sie auf keinen Fall auf eine Heizung legen und den Vorgang nicht zu oft wiederholen. Man kann sich für jeden Tag eine Maske holen und diese immer abwechselnd trocknen. Was sollte man beim Tragen einer Maske beachten? Die Maske muss sauber sitzen, der Nasenbügel gehört nun mal nicht ans Kinn. Wenn Kunden ihre Maske falsch tragen, weisen wir sie dezent darauf hin. Beim Auf- und Absetzen ist es wichtig, die Maske dort anzufassen, wo das Band sitzt. Bei den einzeln abgepackten Masken ist zum Glück immer eine Bildbeschreibung dabei, die man unbedingt beachten sollte. Und: Verwenden Sie immer eine eigene Maske, tauschen Sie nie mit Familienmitgliedern. (paz)

"Wir haben am ersten Tag nach dem Beschluss mindestens die doppelte Menge an FFP2-Masken verkauft wie in der vergangenen Woche", berichtet Lutz-Günter Koch von der Apotheke an der Wieseck in Reiskirchen. Jeder zweite Kunde habe eine Maske gekauft. "Die Zahl wird bestimmt noch weiter steigen, wenn erst einmal alle Berechtigungsscheine verschickt sind", ist er sich sicher.

Selbstverständlich seien alle Masken zertifiziert. Ob der Mund- und Atemschutz "Made in Germany" auch wirklich in Deutschland gefertigt wurde, zweifelt Koch an. "Tabletten, die aus China oder Indien kommen, aber in Deutschland konfektioniert werden, dürfen zumindest auch die Aufschrift ,Made in Germany' tragen", erklärt er.

"Wir haben vorausschauend eingekauft", freut sich Andreas Fitzthum (Hessen-Apotheke Steinbach). Es gebe genügend Anbieter zertifizierter Masken und ein Großteil von ihnen komme aus China. Es gebe sogar Produkte, die sowohl über das chinesische als auch über europäische Zertifikate verfügen. Fitzthum geht davon aus, dass die Preise für FFP2-Masken in nächster Zeit steigen werden. "Wir haben aber tägliche Angebote", unterstreicht er. Neben älteren Personen kauften zunehmend junge Leute Masken. "Menschen mit Berechtigungsschein kaufen sechs, die Anderen im Schnitt zwei bis drei."

"Die Nachfrage ist einfach bombastisch", erklärt Olaf Herde (Herde Apotheke am Stadtturm Lich). "Bis zum Mittag haben wir bereits 1000 Masken verkauft." Neben Einzelpersonen würden auch Firmen Masken für ihre Mitarbeiter erwerben. Dabei sei die Nachfrage altersunabhängig. "Um die Konkurrenz durch Discounter abfangen zu können, haben wir bereits in der vergangenen Woche die Preise gesenkt", betont Herde. Die Nachfrage nach sogenannten OP-Masken sei geringer. "Die Leute wollen alle FFP2-Masken haben", erklärt er. "Zum Glück haben wir genügend davon auf Lager.

"Bereits einen Tag vor dem Beschluss der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin war die Nachfrage nach FFP2-Masken sehr groß", schildert Stefan Wiedl (Engel-Apotheke Gießen). Aber sie habe sich danach noch einmal deutlich gesteigert. Der Apotheker geht davon aus, dass es so weitergehen wird. "Die Krankenkassen sind noch sehr verhalten bei der Ausgabe von Berechtigungsscheinen", weiß er. "Die meisten Masken kommen aus China, da sie dort am ehesten verfügbar sind." In der Engel-Apotheke seien neben FFP2-Masken auch OP-Masken stark nachgefragt. Die Kunden kämen aus allen Altersgruppen.

"Die Nachfrage war heute sehr groß und wird sich sicher in den nächsten Tagen nochmal steigern", berichtet Matthias Lutz (Gleiberg-Apotheke Krofdorf-Gleiberg und Schubert-Apotheke Gießen). Im Wesentlichen verkaufe man zertifizierte chinesische FFP2-Masken, OP-Masken seien weniger nachgefragt. Und: "Die meisten Menschen sind gut informiert und wissen genau, was sie brauchen."