"Flächen-Recycling" gefordert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Der Boden als Grundlage allen Wachstums ist nicht nur für die Land- und Forstwirtschaft ein unverzichtbares Element. "Gerade intakte humose Böden dienen auch als exzellente Wasser-, Nährstoff- und Kohlenstoffspeicher", erklärte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Christian Zuckermann, in einer Pressemitteilung.

Hierzu sei eine nachhaltige Nutzung der in Jahrtausenden durch klimatische Einwirkungen entstandenen verschiedenen Bodentypen von besonderer Bedeutung, mahnte er im Hinblick auf fortgesetzte negative Entwicklungen. Besonders der hohe Flächenverbrauch und die anschließende Versiegelung von Böden verursachten viel "Kopfschmerzen" unter Experten für Bodenphysik und Bodenbiologie.

Gerade in Zeiten des Klimawandels sollten grundsätzliche Maßnahmen der Klimaanpassung ganz oben auf der politischen Agenda stehen: Neben flächensparsamem Bauen sollte vor allem dem "Flächen-Recycling" in bereits bebauten Ortslagen der Vorzug vor der Beplanung, Nutzung und Zerstörung bisher unberührter Böden in der freien Landschaft gegeben werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

"Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Daseinsvorsorge", konstatierte Zuckermann. "Letztlich steigert die Optimierung der innerörtlichen baulichen Entwicklung auch die Attraktivität, der mancherorts ansatzweise von Verödung bedrohten Dorfkerne."

Fehlentwicklungen der Vergangenheit und die spürbaren klimatischen Veränderungen der jüngsten Zeit zu revidieren, sei eine Position der Nachhaltigkeitsstrategie der Grünen. Insbesondere auch im Hinblick auf die im Wahlprogramm formulierten Ziele möchte Zuckermann ein besonderes Augenmerk auf die finanzielle Förderung von Maßnahmen legen, die der Biodiversität im Landkreis dienen. "In vielen Gesprächen mit zum Beispiel Streuobstanbauern sowie ehrenamtlichen Mitgliedern von Naturschutzverbänden habe ich gehört, wie wichtig den Menschen unsere Natur ist und welche Sorgen sie umtreiben."

Böden zu bewahren und die Umwelt zu schützen sei eine Denkweise, die neben Landwirten auch Touristiker und ehrenamtliche Naturschützer vereine. Die Kreisgrünen sehen sich dort in bester Gesellschaft und hoffen auf ein zukünftig nachhaltigeres Bodenbewusstsein, meinte Zuckermann.

Er kündigte weitere Initiativen der Grünen auf verschiedenen Entscheidungsebenen an, um dem wichtigen Thema "Bodenschutz und Flächenverbrauch" den entsprechenden Raum zu geben.