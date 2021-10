Fluchtschicksale einst und heute

Um die Fluchtgründe und eine Gesprächsrunde mit Geflüchteten aus Afghanistan geht es in Lich bei zwei Terminen am 10. und 17. November. Fotos: künstLich

LICH - Seit über 20 Jahren ist die Veranstaltungsreihe zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 fester Bestandteil des Licher Kulturprogramms. Nun wartet einmal mehr ein "umfang- und abwechslungsreiches Programm rund um dieses Datum auf", so Peter Damm vom Kulturverein KünstLich. Mit Ausstellungen, Musik, Filmen, Mahnwache, Lesungen, Vorträgen und Gesprächen soll die Erinnerung an die dunkle NS-Zeit wach gehalten sowie mit aktuellen Themen wie Menschenrechte, Verfolgung und Asyl verknüpft werden.

Am 3. November (14 Uhr) mit Start am Hessentagsbrunnen werden vor vier Häusern 16 Stolpersteine für die jüdischen Familien Bing, Chambré, Mayer Sommer und Ludwig Sommer verlegt. Schülerinnen und Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) werden dabei über die Schicksale der einzelnen jüdischen Familien berichten und Grußworte der Nachfahren verlesen. Corona-bedingt können die in den USA und auf Hawaii lebenden Nachfahren nicht anreisen, allerdings wird schulintern versucht, eine Videoverbindung zu den Familien Bing und Chambré herzustellen, sodass eine virtuelle Begegnung stattfinden kann. Musikalisch begleitet wird die Verlegung der Stolpersteine von den Mitgliedern der Formation "Songlines".

Eine Besonderheit der diesjährigen Reihe: "Es werden vier Ausstellungen an vier verschiedenen Orten angeboten, die alle mit dem Thema Erinnerungskultur verbunden sind", freut sich Mitveranstalter Damm. Vom 1. bis 21. November heißt es in der Evangelischen Marienstiftskirche "Schaut Hin - Hört Hin". Dort werden 1700 Jahre der gemeinsamen Geschichte von Christen und Juden in Deutschland thematisiert.

Jeweils vom 6. bis 25. November laufen die Wanderausstellungen "Mensch du hast Recht(e)", sowie "Fluchtgrund". Bei Ersterem handelt es sich um eine interaktive Ausstellung in der Bezalel-Synagoge, die vornehmlich für Jugendliche konzipiert ist. Ein mobiles Lernlabor mit zahlreichen Stationen, welches von der Anne-Frank-Stiftung ins Leben gerufen wurde, sollen zum Entdecken, Mitmachen und Diskutieren anregen und dem Publikum Themen wie Rassismus und Diskriminierung näherbringen.

"Was bringt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen und ein besseres Leben zu suchen? In "Fluchtgrund" werden Hintergründe und Zusammenhänge zu dieser Frage ausgestellt. Außerdem lädt der Ausländerbeirat der Stadt Lich in Kooperation mit dem "Forum für Völkerverständigung" am 10. und 17. November (jeweils 19 Uhr) zu einer Gesprächsrunde mit Geflüchteten aus Afghanistan ein. Beide Veranstaltungen finden im neu getauften "Dazwischen" statt, den ehemaligen Räumlichkeiten der "Gärtnerei Volz" (Gießener Straße 5).

Die vierte Ausstellung spricht das "Scheitern eines anberaumten Massenmords in Bulgarien" bis 1944 an. Dort wird über den Widerstand gegen die Judenverfolgung in dem Land aufgeklärt. Zusätzlich haben Interessierte die Möglichkeit, mit der Autorin Anna Tune aus Berlin in Austausch zu treten: am 24. November ab 20.15 Uhr im Haus der Volkshochschule (Kreuzweg 33). Die Ausstellung ist vom 8. November bis 16. Dezember an gleicher Stelle zugänglich. Am 14. November (ab 14 Uhr) gibt es einen Ausstellungsspaziergang, bei dem alle vier Schauen parallel geöffnet sind.

Für nachdenkliche Momente werden am Dienstag, 9. November, die Andacht (18 Uhr) und die anschließende traditionelle Mahnwache am Denkmal vor der Marienstiftskirche sorgen. Zwei Tage später hält der Wettenberger Lokalhistoriker Dieter Bender in der Bezalel-Synagoge einen Vortrag über "Die vergessenen Opfer der Zwangsarbeit" im faschistischen Deutschland (19 Uhr) und lädt zur anschließenden Diskussionsrunde ein. Für Musikliebhaber wird es am Freitag, 12. November, sowie am folgenden Samstag interessant. Sven Görtz stellt in einer musikalischen Lesung Texte von großen jüdischen Autoren wie Heinrich Heine, Franz Kafka oder Kurt Tucholsky vor. Beginn ist um 20 Uhr ebenfalls in der Synagoge. Tags darauf, gleicher Ort und Zeit, wird das junge Ensemble "Halma" die Zuhörer auf eine musikalische Erkundungstour durch Osteuropa einladen.

Dr. Patrice Poutrus, Historiker der Universität Erfurt, referiert am 12. November ab 18.30 Uhr im "Dazwischen" über "Umkämpftes Asyl" und gibt einen zeithistorischen Überblick über Themen wie Zuwanderung, politisches Asyl oder Grenzschutz. Was bedeutet Jüdisch sein? Was macht das Wesen der Juden aus? Diesen Fragen geht Referent Dr. Vladislav Soskin im Dialog mit Cornelius Mann von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar ein: am 24. November um 18.30 im Haus der VHS. Den Abschluss des Programms bildet die Filmvorführung des Arthouse-Films "Josef ist im Stall - Ein Lehrstück" von Regisseurin Sonja Toepfer, welcher auf dem Buch "Die Ermordung des polnischen Zwangsarbeiters Josef Jurkiewicz durch die Gestapo Kassel" von Friedhelm Röder basiert. Gezeigt wird das Werk am Sonntag 28. November, um 12 Uhr im Traumstern. Anschließend gibt es ein Filmgespräch mit der Regisseurin und dem Buchautor.

Es gilt die 3G-Regel. Die Veranstalter raten, sich aufrund der begrenzten Plätze für die jeweiligen Veranstaltungen beim Verein KünstLich oder der VHS anzumelden: http://kuenstlich-ev.de/, per E-Mail an info@kuenstlich-ev.de sowie www.vhs-kreis-giessen.de. Dort gibt es auch weitere Informationen. Die Programmhefte liegen ab sofort an den bekannten Stellen aus.