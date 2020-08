Forderung: Kein Ja zum Nahverkehrsplan

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Am kommenden Freitag soll in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) der gemeinsame Nahverkehrsplan der Kreise Gießen, Wetterau und Vogelsberg beschlossen werden. Für den Kreisverband Gießen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) ist der vorliegende Entwurf kein Fortschritt. Nennenswerte Verbesserungen für den Busverkehr im Kreis seien nicht enthalten. Damit werde eine große Chance vertan, den Öffentlichen Personennahverkehr zukunftsträchtig auszubauen. Der VCD hat die Vertreter des Landkreises dazu aufgefordert, den Plan nicht zu beschließen und Nachbesserungen zu verlangen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wenig innovativ“

Der Landkreis habe sich vor drei Jahren im „Masterplan 100% Klimaschutz“ das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95 Prozent zu senken. Der Verkehrsbereich sei hier ein wesentliches Handlungsfeld. Damit müsste aber umgehend begonnen und auch das erforderliche Geld zur Verfügung gestellt werden, meint der VCD. Der neue Nahverkehrsplan sei aber geprägt von der scheinbaren Vorgabe, keine zusätzlichen Kosten zu verursachen. Er sei „wenig innovativ“ und habe „erhebliche inhaltliche und formale Mängel“. Die umfangreichen Stellungnahmen und Anregungen von Fahrgastbeirat, VCD und zahlreichen weiteren Institutionen aber auch Kommunen im Anhörungsverfahren seien im Wesentlichen nicht berücksichtigt worden.

Besonders problematisch sei, dass der Landkreis seine Zuständigkeit für den ÖPNV vollständig an den ZOV abgegeben habe. In dessen Verbandsversammlung stellt der Kreis lediglich neun von 52 Sitzen, von denen zur Zeit zwei unbesetzt seien. Der Wetterau- und der Vogelsbergkreis haben die deutliche Mehrheit und könnten Entscheidungen im Zweifelsfall auch ohne den Landkreis Gießen treffen.

Der VCD fordert vom Landkreis, dass dieser den ÖPNV wieder verstärkt in die politische Diskussion einbinde und Verantwortung für dessen Weiterentwicklung übernehme.