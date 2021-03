Forstamt Wettenberg will 200 000 neue Bäume pflanzen

Ein Beispiel für den schlimmen Zustand der heimischen Wälder aus Langgöns. Archivfoto: Rieger

KREIS GIESSEN - Am morgigen Sonntag ist "Internationaler Tag der Wälder". Aus diesem Anlass beschreibt das Forstamt Wettenberg in einer Pressemitteilung die Situation im Landkreis Gießen.

Der Klimawandel habe sichtbare und noch nicht sichtbare Spuren hinterlassen. In Folge der großen Hitze und Trockenheit der vergangenen Sommer seien viele Bäume ganz einfach vertrocknet. Besonders die in Hessen weit verbreitete Buche leidet unter dem Wassermangel. "Man sieht den Bäumen auf den ersten Blick nicht immer an, dass sie schon absterben", betont Ralf Jäkel, Leiter des Forstamtes Wettenberg. "Manchmal sind die Kronen noch grün, aber am Stamm platzt die Rinde ab. Das ist kein gutes Zeichen."

Den Forstleuten bleibt dann nur, die Bäume zu fällen. Blieben sie stehen, müssten Wege und Wälder gesperrt werden, weil der Aufenthalt einfach zu gefährlich wäre. Doch gerade jetzt zieht es viele Menschen in die Wälder, um frische Luft zu schnappen und den Corona-Alltag hinter sich zu lassen.

"Um die Wälder zu stärken, pflanzen wir heimische Baumarten, die mit Trockenheit besser zurechtkommen. Wir ergänzen die Baumartenvielfalt und streuen damit das Risiko", berichtet der Forstamtsleiter.

Für 2021 plant das Team vom Forstamt Wettenberg, in den betreuten Wäldern über 200 000 neue Eichen, Edellaubbäume (Kirsche, Ahorn, Linde), aber auch Tannen und Douglasien und eine Vielzahl weiterer Baumarten auf einer Fläche von rund 200 Hektar zu pflanzen. Das sind knapp 300 Fußballfelder. Die Forstleute schauen sich jede Fläche einzeln an und entscheiden ob, wann und wie viel gepflanzt werden muss. Dabei werde auch überprüft, wo sich Jungpflanzen aus natürlicher Verjüngung selbst ansäen und daher auf eine Pflanzung verzichtet werden kann.

Dass die Pflanzung klappt, hängt nicht nur vom Regen der nächsten Wochen ab. Forstpflanzen sind gerade ein knappes Gut und im ganzen Land stark nachgefragt. HessenForst setzt nur hochwertiges, zertifiziertes und zugelassenes Pflanzmaterial ein. "Immerhin legen wir jetzt den Grundstein für mindestens die nächste Waldgeneration. Unsere Enkel werden uns danken, dass wir heute auf Qualität setzen" sagt Jäkel.

Er lädt Waldbesucher ein, sich auch vor Ort ein Bild zu machen. "Wir freuen uns über das große Interesse am Wald und an unserer Arbeit und beantworten Fragen gern. Aber wenn Sie eine Absperrung sehen, gehen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte nicht weiter."