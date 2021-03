Fortbildung zu Jugendlichen in der Pubertät

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Pubertät ist eine aufregende Zeit für Jugendliche: Es finden enorme körperliche und seelische Veränderungsprozesse statt und Fragen, Wünsche und Interessen bezüglich Geschlechtsidentität und Sexualität nehmen zu. Wie Ehrenamtliche in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hierauf angemessen reagieren, ist Thema einer für Samstag, 17. April, geplanten Fortbildung. Interessierte Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendarbeit lernen, ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und zu stärken. Darauf weist die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Unter Anleitung von Sexualpädagogen geht die Fortbildung auf die psychosexuellen Entwicklungen und Erfahrungen von Jugendlichen in der Pubertät ein und fragt: Wie wird im Verein mit dem Thema umgegangen? Was können Ehrenamtliche tun, um Kinder und Jugendliche in dieser Lebensphase zu unterstützen?

Präsenztermin

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Hygieneregeln als Präsenztermin statt. Gerade in Pandemiezeiten ist die Qualifikation von Mitarbeitern der Kinder- und Jugendarbeit wichtig, weiß auch Kreisjugendpflegerin Selena Peter: „Wir setzen alles daran, Veranstaltungen wie diese – wenn auch zu anderen Umständen als sonst – zu ermöglichen.“

Die Fortbildung ist kostenlos und wird im Rahmen der Verlängerung einer Jugendleiter-Card (Juleica) anerkannt. Wer mehr Informationen zur Fortbildung erhalten oder sich hierfür anmelden möchte, kann sich an Selena Peter von der Jugendförderung des Landkreises Gießen unter 0641/9390-9102 oder per E-Mail an jugendfoerderung@lkgi.de wenden.