Fragen zur Pflege

KREIS GIESSEN - (red). Wer in der Familie pflegt, kennt das: Man muss sich auf einmal mit einem Dschungel finanzieller und rechtlicher Fragen sowie mit pflegerischen Fragestellungen beschäftigen. Und das oft neben der eigenen Familie und dem Beruf. Das erfordert Kraft, Organisationstalent und Flexibilität, aber auch seelische und körperliche Stabilität.

Kooperation

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Kooperation mit der Beratungs- und Koordinierungsstelle für ältere und pflegebedürftige Menschen (Beko) bietet vom 8. bis 12. November einen Bildungsurlaub in Lich an, bei dem die dargestellten Fragen im Mittelpunkt stehen und über Unterstützungsangebote informiert wird.

Daniela Poppe, Koordinatorin der Beko, erklärt: „Vor diesem Hintergrund berücksichtigt der Bildungsurlaub zwei Aspekte: Den achtsamen Umgang mit sich selbst verbunden mit vielen praktischen Übungen sowie rechtliche und finanzielle Aspekte in der Pflege und Betreuung der Eltern oder anderer nahestehender Menschen.“ „Hessische Beschäftigte haben grundsätzliche die Möglichkeit, für fünf Tage pro Jahr bezahlten Bildungsurlaub in Anspruch zu nehmen“, informiert Torsten Denker, Leiter der Kreisvolkshochschule.

Der vom Hessischen Sozialministerium anerkannte Bildungsurlaub „Pflege und Beruf – Wege zur besseren Vereinbarkeit“ findet zwischen Montag, 8. November, und Freitag, 12. November, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr im VHS-Haus Lich statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 248 Euro (vier bis fünf 5 Teilnehmer) beziehungsweise 166,50 Euro (sechs bis sieben Teilnehmer). Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung sind zu erfahren von der Kreisvolkshochschule über 0641/9390-5722 oder unter www.vhs-kreis-giessen.de.

Wer bereits in die häusliche Pflege eingebunden ist, kann für die Zeit Ihrer Abwesenheit eine Ersatzpflege organisieren, die über die Leistungen der sogenannten „Verhinderungspflege“ mit der Pflegekasse abgerechnet werden kann. Nähere Auskunft gibt es bei der Beko unter 0641/9790090. Es wird empfohlen, bei der Krankenkasse vorab anzufragen, ob eine Kostenerstattung möglich ist.