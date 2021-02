Fraktionsvize der CDU zu Gast bei Online-Diskussion

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Landkreises Gießen steht im Mittelpunkt einer Online-Diskussionsveranstaltung des CDU-Kreisverbandes mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Dr. Carsten Linnemann. Termin dafür ist am Dienstag, 2. März, ab 20.30 Uhr.

Neben einem Blick auf die Situation der deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise sollen die wirtschaftlichen Perspektiven nach der Pandemie Thema des Abends sein. Die Veranstaltung findet als Videokonferenz statt. Alle Bürger sind eingeladen, daran teilzunehmen. Nach Anmeldung per E-Mail an anmeldung@cdu-giessen.de werden die Zugangsdaten für die Videokonferenz per Mail versandt. Über die gleiche E-Mail-Adresse können auch bereits im Vorfeld Fragen eingereicht werden, die im Rahmen der Veranstaltung beantwortet werden.