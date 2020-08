Frank Stein soll bei Bürgermeisterwahl in Fernwald wieder für CDU antreten

Frank Stein

Fernwald (vb/red). Die Fernwalder CDU geht erneut mit Frank Stein in das Rennen um das Bürgermeisteramt. Zumindest der Vorstand möchte das so und hat den 51-jährigen Albacher am Montagabend einstimmig nominiert. Eine Mitgliederversammlung zur formellen Wahl soll Anfang September folgen. "Frank Stein ist ein guter Kandidat und bringt alles mit, was man haben muss als Bürgermeister", erklärte Vorsitzender Jan-Eric Walb im Gespräch mit dieser Zeitung. Stein war 2015 der Herausforderer von Bürgermeister Stefan Bechthold (SPD) und holte respektable 43,2 Prozent.

"Der CDU-Vorstand hat sich für eine erneute Kandidatur von Frank Stein ausgesprochen, da er ein erfahrener Verwaltungsfachmann mit großer Expertise ist, der die Gemeindeverwaltung in Fernwald kennt, aber als Hauptamtsleiter in Heuchelheim auch über den Fernwalder Tellerrand hinausgeschaut hat. Er besitzt damit aus unserer Sicht die Erfahrung und Sachkompetenz, um dringend erforderliche Veränderungen durchsetzen zu können. Außerdem hat Frank Stein als Gemeindevertreter, Ortsvorsteher und Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses nicht nur politische Erfahrungen gesammelt, sondern sich auch breites Ansehen erworben. Erfahrungen, die für das Amt eines Bürgermeisters benötigt werden. Mit ihm als Bürgermeister wird der von den Fernwaldern ersehnte Wandel gestaltet. Ein ,Weiter so' darf es nicht geben und würde unserer Gemeinde erheblich schaden", heißt es einer Pressemitteilung.

Zwei Albacher

Bechthold hatte Ende Juli erklärt, dass er nach zwei Amtsperioden bei der Wahl im Sommer 2021 nicht erneut antreten werde. Wenige Tage später präsentierten SPD und Freie Wähler Manuel Rosenke, den Leiter der Finanzabteilung in der Gemeindeverwaltung, als Kandidaten. Der 37-Jährige will aber als Unabhängiger antreten. Auch er kommt aus Albach.

Walb hatte nach der Präsentation Rosenkes kritisiert, dass dieser nicht das Gespräch mit dem CDU-Vorstand gesucht habe, wenn er denn wirklich ein unabhängiger Kandidat sein wolle. "Wir waren überrascht von der Nominierung", erklärte der Vorsitzende jetzt, zumal es zuvor mehrere Telefonkonferenzen mit Verantwortlichen der Freien Wählern zur Kandidatenfrage gegeben habe. Die Vorstandssitzung am Montagabend sei aber unabhängig von der Causa Rosenke schon länger terminiert gewesen und im Vorfeld seien alle Interessierten aufgefordert worden, sich zu melden.

Auf die Frage nach der Einschätzung meinte Stein, dass die Chancen bei der Wahl ganz gut seien, da der Amtsinhaber nicht nochmal antritt. Eine Sache hat sich im Vergleich zu seiner Kandidatur 2015 geändert: Der Albacher war damals parteilos und wurde dann Ende 2015 CDU-Mitglied. Foto: Stein