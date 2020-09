Frank Stein will Bürgermeister von Fernwald werden

Seit 2016 ist Frank Stein Ortsvorsteher von Albach. Im kommenden Jahr will er Bürgermeister werden. Foto: Pfeiffer

Fernwald. Wann genau die Fernwalder im kommenden Jahr zur Bürgermeisterwahl aufgerufen sind, steht noch nicht fest. Zwei Kandidaten für das Amt gibt es aber bereits, einer davon stand bereits 2015 auf dem Stimmzettel: Frank Stein. Damals erreichte er gegen Amtsinhaber Stefan Bechthold (SPD) 43,2 Prozent der Stimmen. Vor gut zwei Wochen wurde Stein, Jahrgang 1969, bei der Mitgliederversammlung der CDU Fernwald einstimmig als Kandidat nominiert.

Die Frage, ob er sich noch mal zur Wahl stellen würde, habe sich für ihn erst im vergangenen Jahr gestellt, erzählt Stein im Gespräch mit dieser Zeitung. Das gute Ergebnis aus 2015 macht ihm Mut, auch hätten immer mal wieder Bürger gefragt, ob er nochmal kandidieren wolle. "Es muss sowohl familiär als auch gesundheitlich alles passen." Das ist für ihn jetzt der Fall, auch Ehefrau Andrea und die gemeinsamen Kinder, 13 und 16 Jahre alt, gaben ihr 'Okay'.

Erfahrung in der Gemeindeverwaltung hat Stein reichlich. Seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten hat der Albacher im Fernwalder Rathaus gemacht, später leitete er dort das Hauptamt. 2011 wechselte er als Hauptamtsleiter nach Heuchelheim. Seinen Chef, Bürgermeister Lars Burkhard Steinz, habe er vorab über seine Pläne informiert. Denn: "Das würde ich ja auch nicht aus der Zeitung erfahren wollen."

Auf die Frage nach dem derzeit drängendsten Thema für Fernwald, überlegt Stein nicht lange. "Wir brauchen mehr Kita-Plätze." Fernwald wachse und das sei auch gut - bringe die Kitas aber an ihre Grenzen. Bereits im Mai 2016 habe die Fachberatung des Landkreises auf den gestiegenen Bedarf hingewiesen, doch der Kita-Neubau in Annerod stehe immer noch nicht. "Das muss schneller gehen. Man hätte sich die teure Zwischenlösung im Geranienweg sparen können, wenn es stattdessen zeitnah eine neue fünf-gruppige Kita gegeben hätte." Und auch bei den Betreuungszeiten würde der CDU-Mann gerne etwas ändern. Montags bis donnerstags endet die Betreuung in den gemeindlichen Einrichtungen um 16.30 Uhr, freitags um 14 Uhr. "Längere Öffnungszeiten würden einigen Eltern das Leben leichter machen", das wisse er aus Gesprächen mit Elternvertretern. "Auch bei mir war es manchmal knapp mit dem abholen. Aber die Erzieherinnen waren immer verständnisvoll."

Auch die Digitalisierung in der Verwaltung will Stein im Falle eines Wahlsiegs voranbringen. Wie wichtig das ist, zeige die Corona-Pandemie. Eine gute Infrastruktur erleichtere nicht nur das Homeoffice für Verwaltungsmitarbeiter, Bürger könnten auch bequem den Hund anmelden oder einen Kindergartenplatz für den Nachwuchs beantragen. Den Bürgerservice im Rathaus soll das aber nicht ersetzen: "Die Beratung vor Ort muss erhalten bleiben. Nicht alle sind im Internet unterwegs und nicht alles will man online erledigen."

Auch der kommende Wahlkampf wird zumindest in Teilen im Internet stattfinden. Die Webseite ist bereits online (www.fernwald2021.de), die Accounts in den sozialen Medien geschaltet. 2015 zog Stein, der seit 2016 in der Gemeindevertretung sitzt, im Wahlkampf noch von Tür zu Tür, in Pandemiezeiten dürfte das anders aussehen. "Vor allem vor der Kommunalwahl wird es schwierig. Im Sommer könnte man zu Veranstaltungen im Freien einladen." Bei seiner ersten Kandidatur war Stein noch unabhängiger Kandidat, erst später trat er in die CDU ein. "Es ist schwer einzuschätzen, ob meine Parteizugehörigkeit diesmal ein Vor- oder ein Nachteil ist." Bei einer Direktwahl sei letztendlich die Persönlichkeit der Kandidaten das Wichtigste.

Und wie sieht es mit der mitunter schlechten Stimmung in den politischen Gremien aus? "In der Vergangenheit ist einiges schief gelaufen", sagt der Albacher Ortsvorsteher. "Man muss nicht immer einer Meinung sein, sich im Nachhinein aber noch in die Augen sehen können." Als Bürgermeister will Stein für eine bessere Kommunikation sorgen. Dazu gehöre auch, die Gemeindevertreter zeitnah zu informieren und vor den Entscheidungen das Gespräch zu suchen. "Außerdem würde ich gerne mehr Bürgerbeteiligung in Fernwald einführen."

Das Gespräch mit dem CDU-Kandidaten fand am Bürgerhaus in Albach statt - da drängte sich die Frage nach der Feuerwehr beinahe auf. Als im Februar 2018 das Aus des Feuerwehrstandortes Albach in der Gemeindevertretung beschlossen wurde, stimmte Stein dagegen. "Das war eine demokratische Entscheidung, die man akzeptieren muss. Die persönlichen Diffamierungen hätten so aber nicht passieren dürfen und müssen." Ob mit einem neuen Bürgermeister und einer neuen Zusammensetzung in der Gemeindevertretung ein Comeback des Standortes Albach möglich ist, lässt Stein offen - und will die Fernwalder Wehr lieber als Ganzes sehen. "Der Job, den die Feuerwehr macht, ist unfassbar wichtig. Die Einsatzkräfte brauchen die Rückendeckung aus der Politik."