Frau in Gonterskirchen vor dem Feuertod bewahrt

Regierungspräsident Christoph Ullrich (r.) zeichnete Oliver Wild mit der Hessischen Rettungsmedaille aus. Foto: Regierungspräsidium Gießen

Gonterskirchen (red). Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) hat Oliver Wild aus Gonterskirchen für seinen lebensrettenden Einsatz die von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verliehene Hessische Rettungsmedaille überreicht. "Der Geehrte hat bei der Rettungsaktion schnell und ohne Rücksicht auf eigene Bedürfnisse gehandelt. Hierfür gebührt ihm Dank und besondere Anerkennung", sagte Ullrich laut einer Pressemitteilung.

Eines Nachts im November 2017 hörte Oliver Wild Hilferufe aus der Nachbarschaft und alarmierte ohne zu zögern seinen Vater Peter. Beide sahen das Feuer, das in dem gegenüberliegenden Haus ausgebrochen war. Während Oliver Wilds Mutter Sonja die Rettungskräfte rief, rannten die beiden Männer aus dem Haus und entdeckten eine gefesselte Frau am Fenster des brennenden Hauses. Die beiden schafften es, die 60-Jährige aus dem Fenster zu ziehen und verhinderten so, dass sie in den Flammen umkam. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt bereits völlig verraucht.

Was die Lebensretter zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: Das Paar, das sich nur sporadisch in dem Haus aufhielt, hatte sich bereits seit Stunden in der Gewalt von Verbrechern befunden und furchtbare Gewalt ertragen müssen. Sechs Vermummte hatten das Paar abgefangen, über mehrere Stunden traktiert und anschließend das Feuer gelegt. Der 57-jährige Mann des Opfers hat das Verbrechen nicht überlebt.

"Zivilcourage in Notsituationen zur Rettung von Mitbürgern hat in Hessen einen besonderen Stellenwert. Ich freue mich, Ihnen die Hessische Rettungsmedaille überreichen zu dürfen und wünsche mir, dass mehr Menschen ein solch außergewöhnliches Engagement zeigen", sagte Ullrich. Das beherzte Eingreifen von Oliver und Peter Wild sei eine "besonders mutige Entscheidung" gewesen, die das Leben der Frau gerettet habe. Stellvertretend für seinen mittlerweile verstorbenen Vater nahm der Geehrte auch dessen Rettungsmedaille in Empfang. "Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, unseren Mitmenschen im Alltag behilflich zu sein, auch wenn es nicht sofort um die Rettung von Menschenleben geht. Diese Chance sollte ein Jeder von uns nutzen", wünscht sich Oliver Wild.

Im Oktober 2019 waren mehrere Männer wegen der Tat zu Haft- oder Geldstrafen verurteilt worden.