Freie Wahl in Großen-Buseck

Die Impfaktion in Großen-Buseck sorgte für lange Schlangen vor der Praxis in der Bismarckstraße. Foto: Zielinski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BUSECK - Kaum ein Durchkommen gab es am Montagnachmittag in der Bismarckstraße in Großen-Buseck. Rund 100 Frauen und Männern jeden Alters standen vor der Praxis von Dr. Stephan Remy an, um sich impfen zu lassen. Laut Aussagen der Impfwilligen hatte der Allgemeinmediziner sowohl mit einer Zeitungsanzeige als auch im Internet Werbung für die Impfaktion gemacht.

"Ja, ich habe jeden Impfstoff da", bestätigte Remy im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Wartenden könnten das Vakzins ihrer Wahl bekommen. "Ich habe das Inserat in der Zeitung gesehen und mich sofort entschieden, herzukommen", erzählte Christina aus Burkhardsfelden. Mehr als eineinhalb Stunden hat die 62-Jährige bei 30 Grad angestanden, um die gewünschte Johnson & Johnson-Impfung zu bekommen. "Ich bin bereits seit acht Wochen beim Impfzentrum in Heuchelheim angemeldet, habe von dort aber noch keine Rückmeldung bekommen", bedauerte sie. Nun sollte sich das Thema "Corona-Impfung" für sie so erledigen.

Beinahe ebenso lang haben Max (24) und Jan (25) aus Buseck in der glühenden Hitze angestanden. "Eine Freundin hat mir von der Impfmöglichkeit hier erzählt", berichtete Max. Jan hat es wiederum von Max erfahren. Beide haben sich für Johnson & Johnson entschieden, da bei diesem Impfstoff nur eine Dosis ist.

Viel geordert?

Woher Dr. Remy die Impfstoffe hat, möchte er nicht verraten. Es war aber zu erfahren, dass der Arzt recht früh viele Dosen geordert habe. Während die Wartenden viel Geduld benötigten, waren angesichts des Andrangs das Ordnungsamt und die Polizei benachrichtigt worden.

Doch die Mitarbeiter der Gemeinde zeigten sich verständnisvoll. "Wir haben die Leute darauf hingewiesen, ihre Masken aufzusetzen", erklärten Dieter Polle und Mario Foos. Und Bürgermeister Dirk Haas, der sich das Geschehen angesehen hatte, betonte, das bei den parkenden Autos das eine oder andere Auge zugedrückt worden sei.