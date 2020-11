Freie Wähler mit 69 Kandidaten

Jetzt teilen:

Kreis Gießen (red). Mit Günther Semmler, dem aktuellen Vorsitzenden der Kreistagsfraktion, an der Spitze gehen die Freien Wähler in den Kommunalwahlkampf. 69 Namen stehen auf der Kandidatenliste für den Kreistag, die bei einer Versammlung in Laubach beschlossen wurde.

"Zukunft ist das, was wir daraus machen", erklärte Kurt Hillgärtner, Vorsitzender des Kreisverbandes der Freien Wähler, laut Pressemitteilung bei der Versammlung. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Rabenau verwies auf ein ambitioniertes Wahlprogramm, dessen Umsetzung zukünftig durch "bewährte und frische Kräfte der Freien Wähler" sichergestellt werden solle.

Auf den weiteren Plätzen der Liste folgen Claudia Zecher (Staufenberg), Kurt Hillgärtner (Rabenau) und Johannes Zippel (Gießen). "Wir haben ein attraktives Angebot kompetenter Kandidaten aufgestellt, die viele Zielgruppen erreichen können", betonte Semmler. Die Bewerber stellten in der Listen-Reihenfolge ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen, Männern, jungen Personen, Senioren, Migranten sowie Menschen mit und ohne Behinderung dar. Man habe eine gute Mischung aus langjährig erfahrenen Kreispolitikern und neuen, jungen Freien Wählern gefunden, sagte Hillgärtner.

Mit dem Slogan "#Wir packen es an", wollen die Freien Wähler in den kommenden Jahren den Landkreis und seine Kommunen weiter fit für die Zukunft gestalten. Ziel müsse es sein, dass die Bürger frei und selbstbestimmt leben können. Dazu seien ein gerechter Finanzausgleich, die Einhaltung des Konnexitätsprinzips und Investitionen in die Bildung unabdingbar. Gute Bildung und ein funktionierendes Schulsystem böten die Voraussetzung für eine aktive und eigenverantwortliche Teilnahme am politischen Leben.

Als weitere wichtige Themen im Wahlprogramm wurden genannt: Klimawandel, Identität zur Heimat, Erhalt der Kulturlandschaften, Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie ein gutes Miteinander in der kommunalen Kreisfamilie.

Auf der FW-Kandidatenliste folgen: Dr. Bernd Neubert (Gießen), Lutz Nagorr (Laubach), Erhard Reinl (Buseck), Inge Mohr (Biebertal), Rainer Dern (Lich), Frank Ide (Grünberg), Rainer Wengorsch (Hungen), Thomas Benz (Allendorf/Lda.), Ottmar Lich (Rabenau), Andreas Schuch (Pohlheim), Julia Trampisch (Wettenberg), Dieter Hilbert (Allendorf/Lda.), Bernhard Ruhrig (Staufenberg), Gerhard Pitz (Fernwald), Petra Braun (Linden) und Hartmut Galle (Hungen).