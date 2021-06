Freie Wähler verzichten auf Bewerber für Landratswahl

Bei der Landratswahl am 26. September wird es keinen Kandidaten der Freien Wähler geben. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red/vb). Der Kreisverband der Freien Wähler wird keinen Kandidaten für die Landratswahl am 26. September aufstellen. Wie FW-Kreisvorsitzender Kurt Hillgärtner mitteilte, nehmen die Freien Wähler die von der ihnen in den Koalitionsvereinbarungen mit CDU und Grünen eingeräumten Möglichkeit, mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen zu gehen, nicht wahr.

"Nach vielen Gesprächen und Diskussionen im Kreisvorstand sind wir zu dem Entschluss gekommen, auf einen Bewerber der FW zu verzichten. Dies auch deshalb, weil geeignete Persönlichkeiten entweder aus familiären oder aus persönlichen Gründen ihr Engagement für eine Teilnahme an der Wahl nicht aufrechthalten konnten", erklärte Hillgärtner in einer Pressemitteilung.

Auf Nachfrage dieser Zeitung berichtete er, dass zunächst mit zwei Männer aus dem Landkreis Gießen gesprochen worden sei, dann habe es sich auf einen konzentriert. Doch dieser habe dann aus familiären Gründen abgesagt. Werden die Freien Wähler stattdessen eine Wahlempfehlung abgeben? "Nein, wir sind neutral. Die Wähler sind mündig genug, sich selbst zu entscheiden", betonte der Kreisvorsitzende.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Freien Wähler mit dem hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Hans-Peter Stock derzeit im Kreisausschuss an verantwortlicher Stelle präsent sind. Als Fachdezernent stehe er in der Tradition seiner FW-Vorgänger Bruno Arnold (1999 bis 2003), Stefan Becker (2003 bis 2009) und Dirk Oßwald (2009 bis 2016) "für Kontinuität und Verlässlichkeit".

Die Freien Wähler seien in der neuen Kreiskoalition mit der CDU und den Grünen "bestens eingebunden" und wollen dort auch ideologiefreie und zukunftsorientierte Sachpolitik betreiben. "Unser Streben ist es, in der Legislaturperiode bis 2026 zusammen mit den beiden anderen Koalitionsfraktionen die Kräfte zu bündeln, um den Landkreis nach vorne zu bringen und stark für die kommenden Jahre zu gestalten", so Hillgärtner abschließend.

Bislang gibt es drei Kandidaten für die Landratswahl. Als erste hatte Kerstin Gromes von den Grünen den Hut in den Ring geworfen. In der kommenden Woche wird sie bei einer Kreismitgliederversammlung offiziell nominiert. Das ist bei Landrätin Anita Schneider seitens der SPD bereits erledigt. Dritter im Bunde ist Peter Neidel (CDU). Hier steht der Parteitag für Ende Juni auf dem Terminkalender. Bewerbungsschluss ist am 19. Juli.