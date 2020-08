Freienseener Naturkindergarten geht an den Start

Zum Auftakt bemalten die Kinder ihre Rucksäcke bunt. Foto: Schuette

Freienseen (hgs). Der Naturkindergarten Seenbachtal wird zum neuen Kindergartenjahr mit 23 Kindern und drei Betreuern seine Arbeit aufnehmen. Auf dem Gelände der evangelischen Kirche und eines Privatbesitzers fand am vergangenen Samstagnachmittag die Eröffnung des Naturkindergartens im Beisein zahlreicher Kinder, Eltern und Personen des öffentlichen Lebens statt. Hartmut Roeschen merkte als Sprecher der Fraktionen im Laubacher Stadtparlament an, dass erst einige Widerstände "glattgebügelt" werden mussten, damit der Naturkindergarten jetzt an den Start gehen kann. Das pädagogische Konzept im Geiste der Freinet-Pädagogik - dabei werden Kinder schon frühzeitig zur Eigenverantwortlichkeit herangeführt - habe überzeugt und solle eng mit der evangelischen Jenaplan-Grundschule vor Ort verzahnt werden. Gesichert sei der Bestand für die nächsten fünf Jahre, und es wurde die Hoffnung ausgesprochen, dass die Arbeit zum Wohle der Kinder danach fortgeführt werden könne.

Verwirklichung

Carolin Sauerborn, Ester Keiner, Maike Engel und Matthias Meyer vom Vorstand des Vereins Naturkindergarten Seenbachtal freuten sich an diesem Tag über die Verwirklichung einer Idee, die aus der Not geboren wurde und für deren Umsetzung im Kern 14 engagierte Menschen bei einer Gesamtmitgliederzahl von 45 Familien sorgten. Weil alle an einem Strang gezogen hätten, sei trotz der Pandemie alles sehr schnell umgesetzt worden, betonte Engel.

Ungewöhnlich ist die Entstehungsgeschichte des Naturkindergartens. Vor 18 Jahren wurde eine Wald-Kita an die bestehende Hausgruppe angegliedert. Bis November 2017 leitete Ester Keiner im Dienste der Oberhessischen Diakonie beide Einrichtungen. Die Stadt Laubach, die als Kommune an sich für die Kinderbetreuung zuständig ist, hat die Personalangelegenheit und die Konzeption der Kindergärten dem sozialen Träger vor Ort überlassen und zahlt dafür. Genau diese Konstellation hatte in Freienseen im vergangenen Jahr zu einem Konflikt geführt. Eine Versetzung vonseiten der Diakonie erzürnte die Eltern der Waldkindergartenkinder. Die betroffene Mitarbeiterin hatte eine besondere ganzheitliche Ausbildung, die auch Rentnerin Ester Keiner besitzt und die danach im Kindergarten ganz fehlte. Eine Demonstration vor dem Rathaus und eine gescheiterte Mediation folgten. Daraufhin beschlossen die Eltern, selbst initiativ zu werden und einen eigenen Naturkindergarten Seenbachtal ins Leben zu rufen.

Das Areal, auf dem bereits Beerensträucher gepflanzt wurden - ein von Sauerborn zur Eröffnung gespendeter Baum kommt noch hinzu - ist kindgerecht. Auf dem gespendeten Container, der neben einem Blockhaus steht, findet sich ein Solarpanel für die Beleuchtung. Zwei Fenster wurden zusätzlich eingebaut und ein Ofen kommt auch hinzu. Das Wasser fürs Händewaschen kommt aus Kanistern mit Fußpumpe und es wurde eine Komposttoilette installiert. Untere Naturschutzbehörde und Jugendamt hatten ebenfalls grünes Licht gegeben. Erste Stadträtin Isolde Hanak, die mit Josef Neuhäuser in Vertretung des Bürgermeisters gekommen war, betonte, dass der Kampf um den Naturkindergarten von Erfolg gekrönt worden sei, und die Politik ihren entscheidenden Anteil dazu beigetragen habe. Sie hoffte, ebenso wie Freienseens Pfarrerin Susanne Metzger-Liedtke, Ortsvorsteher Hans Hermann Hermannski sowie Rolf Jürgen Löffler, dass dem Projekt eine glückliche Zukunft beschieden sei, und überreichte eine Spende an die Vorsitzende. Umrahmt wurde die Eröffnung vom Posaunenchor "Unterer Vogelsberg", der unter anderem das Lied von Pippi Langstrumpf von der "Villa Kunterbunt" intonierte. An die Kinder wurden Rucksäcke ausgeteilt, die sie bemalen und am ersten Kindergartentag mitbringen können.