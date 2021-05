Freigelegte Fundamentsteine am Limes geben Rätsel auf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

POHLHEIM - Die historische Bedeutung des Gießener Landes mit archäologischen Fundstellen unter anderem am Dünsberg, in Muschenheim und dem Unesco-Welterbe Obergermanisch Raetischer Limes ist weithin bekannt.

In der Region Watzenborn-Steinberg und Grüningen ist der Limes mit einem rekonstruierten Wachturm für viele ein beliebtes Ausflugsziel. Leider oder zum Glück hat die Trockenheit und in deren Folge der Borkenkäfer auch den in diesem Bereich als Schulwald um 1960 gepflanzten Fichtenwald erfasst. Die abgestorbenen Bäume wurden gerodet und die Freifläche durch die Stadt Pohlheim für die Anlage eines Hutewaldes durch das Abschieben der oberen Humusschicht vorbereitet.

Probegrabung

Zufällig war in diesem Zusammenhang auch der Limesbeauftragte des Landes Hessen Dr. Kai Mückenberger zugegen und hat im Bereich der bisherigen Freifläche zwischen Wald und Limesturm etwas zusätzlich abschieben lassen, da sich Spuren ehemaliger Bebauung im Untergrund abzeichneten.

Tatsächlich gibt es immer wieder Hinweise auf bislang unbekannte Turmstellen am Limes, die bis heute auf ihre Entdeckung warten.

Obwohl sich der Verdacht zunächst nicht erhärten ließ, wurde auf Bitten des Vorsitzenden des Ortsvereins Watzenborn-Steinberg, Prof. Dr. Georg Erhardt, mit der hessenArchäologie am Landesamt für Denkmalpflege ein Ortstermin mit dem Ziel vereinbart, eine weitergehende Probegrabung durchzuführen.

Unterstützt durch Mückenberger sowie die Archäologen Michael Gottwald und Ferenc Kantor von der hessenArchäologie konnte die Testgrabung durch Erhardt und Werner Becker als Verantwortlicher für den Außenbereich des Ortsvereins Watzenborn-Steinberg der Heimatvereinigung Schiffenberg dieser Tage durchgeführt werden. Dabei wurden weitere Fundamentsteine freigelegt, die einen Grundriss von etwa vier mal fünf Meter ergaben. Eine Verbindung zur Römerzeit konnte dabei ausgeschlossen werden. Der vermutlich neuzeitliche Bau in unmittelbarer Nähe des Limes war auf Nachfrage bei der Stadtarchivarin der Stadt Pohlheim, Dr. Nikola Stumpf jedoch auf keiner alten Karte eingetragen, sodass zunächst unklar blieb, um was es sich ursprünglich gehandelt haben könnte.

Überliefert ist der Begriff "Sommerhaus", der aber eher eine Schutzhütte bezeichnete und die bis zum zweiten Weltkrieg noch als solche benutzt wurde, danach aber verfiel. Dies berichteten die Zeitzeugen Reinhold Häuser, Werner Blechschmidt und Werner Bender dem Vorsitzenden Erhardt. "Sommerhaus" bezieht sich auf Prof. Dr. Robert Sommer, der an der Universität in Gießen lehrte und sich bereits vor über hundert Jahren für den Erhalt des Limes einsetzte.

Er kaufte 1910 ein Stück Limes (zirka 250 x 15 Meter) vom Fürsten von Braunfels und schenkte dies 1935 der Hauptvereinigung der Heimatvereinigung Schiffenberg. Er selbst hat sich in diesem Bereich mit dem im Volksmund als "Barbarenstein" bezeichneten Gedenkstein bereits 1912 ein Denkmal gesetzt.

Die angetroffenen Fundamente dürften mit größter Wahrscheinlichkeit auf seine Aktivitäten vor Ort zurückzuführen sein. Nach Mückenberger ist derzeit auch aufgrund der Maße des Fundaments nicht auszuschließen, dass Sommer selbst den Versuch einer Rekonstruktion eines Wachturms an dieser Stelle unternommen hat, der dann den Umständen dieser Zeit geschuldet (unter anderem dem Ersten Weltkrieg) zum "Sommerhaus" wurde.

Die Heimatvereinigung Schiffenberg., hat in diesem Bereich 1967 einen Turm am Wachposten Wp4/49 ("Limeswachturm") in unmittelbarer Nähe zur bekannten Lage des ursprünglichen Wachturms rekonstruiert. Bisher sind leider keine Bilddokumente oder schriftliche Hinweise auf das "Sommerhaus" bekannt.

Wer diesbezüglich noch etwas beitragen kann, wird um Mitteilung unter 06403/61586 oder per E-Mail an: vorsitzender@hv-schiffenberg.de gebeten.