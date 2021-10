Freisprechungsfeier der Zimmerer in Inheiden

Die Zimmerer-Junggesellen im Kreis von Innungs-Vorstandsmitgliedern. Foto: Ewert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die bestandene Gesellenprüfung sei der erste Meilenstein im noch jungen Berufsleben des Handwerks-Nachwuchses. So formulierte es Innungsobermeister Christopher Rinn (Heuchelheim) bei der Freisprechungsfeier der Zimmerer-Innung Gießen in der Mehrzweckhalle in Inheiden. Diese Handwerker erkennt man an der typischen Berufskleidung, die nicht nur im Alltag getragen wird, sondern - und das im Unterschied zu den allermeisten anderen Gewerken - auch bei allen möglichen internen und auch öffentlichen Anlässen. Und bei der Freisprechungsfeier des eigenen Berufsnachwuchses ist die "Kluft" ohnehin eine Selbstverständlichkeit.

"Ihr habt einen uralten und zugleich höchst modernen Beruf erlernt. Beruf kommt von Berufung. Und wenn Ihr Euch zu etwas berufen fühlt, dann kommt auch etwas Gutes dabei heraus", ermunterte Rinn die Junggesellen. Beim Zimmererberuf von einem "Job" zu sprechen, verbietet sich laut Obermeister, denn damit sei eigentliche eine Gelegenheitsarbeit gemeint. Und diese Einstufung treffe auf das Handwerk allgemein und bei den Zimmerern im Blick auf den Umgang mit dem uralten und zugleich hochmodernen Grundbaustoff Holz im Besonderen keinesfalls zu.

Auch wenn im Zimmerer-Handwerk Computer, CNC-gesteuerte Maschinen, Mail und Internet schon lange nicht mehr wegzudenken sind, so unterscheide doch eine unverzichtbare berufliche Grundlage von vielen anderen Gewerken, betonte Rinn: "Die Zimmerer waren und sind schon immer diejenigen gewesen, die sich Gedanken machen müssen, damit alles passt, bevor sie mit der Montage der Konstruktion auf der Baustelle beginnen."

ABSOLVENTEN Die erfolgreichen Gesellen des Prüfungsjahrganges 2001 im heimischen Zimmerer-Handwerk: Innungsbester ist Leonhard Etzel (Heuchelheim, Ausbildungsbetrieb (AB) Wilhelm Rinn XI, Heuchelheim), Chris Grütz (Fernwald, AB Heino Horn, Albach), Maximilian Möller (Usingen, AB Holzbau Buss, Ettingshausen), Kai Raphael Knoll (Gießen, AB Laumann - extern -, Launsbach), Armen Demirci (Buseck, AB Michael Appel, Holzheim), Edmond Gargard (Grünberg, AB Bosold, Laubach), Christian Müller-Späth (Marburg, AB Timotheus Ergang, Gießen-Allendorf) und Denis Fijuljanin (Laubach, AB Reining, Lardenbach) sowie der Ausbaufacharbeiter-Zimmerer- Johannes Niklas Garrit Lehmann (Wettenberg, AB Markus Sadler, Inheiden). (wf)

Grundstock

Das werde nun vermehrt auch auf die junge Gesellengeneration zukommen, dafür sei in den vergangenen Jahren Wissen in Theorie und Praxis in Schule und Betrieb als Grundstock für eine weitere erfolgreiche berufliche Karriere angesammelt worden. Dabei werde das Lernen nach der bestandenen Gesellenprüfung natürlich nicht enden, betonte der Innungsobermeister. Denn das Berufsbild des Zimmerers habe sich entscheidend den Erfordernissen, neuen Materialien und Techniken angepasst. "Und das wird sich auch in den nächsten Jahren in dieser Weise weiterentwickeln."

Uwe Bock, der Geschäftsführer der Zimmerer-Innung Gießen, hob das Handwerk als Wirtschaftszweig mit Berufen hervor, die auf der Basis von krisenfesten und stabilen Arbeitsplätzen, eigenen Weiterbildungsalternativen vom Lehrling bis zum Meister und Betriebswirt "alle Möglichkeiten bieten". Handwerk sei und bleibe als Rückgrat einer gesunden und zukunftsorientierten Volkswirtschaft eine stabile und stabilisierende Komponente des Systems.

Die Freisprechung von den Notwendigkeiten und Erfordernissen der Lehrzeit bedeutet laut Bock den ersten bedeutenden Schritt in die berufliche Mündigkeit, die eng verbunden ist mit der Übernahme von Verantwortung "für Dinge, die Sie bewegen und tun". Deshalb lautete sein Rat: "Ein selbstständiger Mensch ist für sich selbst zuständig, bildet sich seine eigenen Meinungen und Ansichten und trifft seine hoffentlich immer wohl durchdachten Entscheidungen." Die Junggesellen sollten ihre berufliche wie die persönliche Zukunft als "Raum der Möglichkeiten" betrachten, den sie selbst ausstatten können, sollen und dürfen.