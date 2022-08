Freispruch nach tödlichem Messerstich an Burg Gleiberg

Unterhalb von Burg Gleiberg kam es zu dem tödlichen Streit. Das Landgericht hat den Angeklagten nun vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Archivfoto: Jennifer Meina

BIEBERTAL/GIESSEN - Freispruch. Der tödliche Messerstich ins Herz eines Gleibergers nach einem Streit an der Burg Gleiberg war Notwehr. Zu diesem Urteil kommt das Gießener Landgericht. Ein 71-jähriger Vogelsberger ist damit vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen worden. Der Rechtsanwalt der Witwe will die Entscheidung anfechten und in Revision gehen.

Schlussendlich war der tödliche Messerstich aus rechtlicher Sicht gerechtfertigt. Das zentrale Stichwort: Notwehr. Zu diesem Ergebnis kommt das Schwurgericht unter Vorsitz von Richterin Regine Enders-Kunze. Nach sechs Verhandlungstagen verkündete sie am Mittwoch das Urteil. Der Streit um eine Drohne am Gleiberg war zwischen drei Männern binnen weniger Minuten tragisch eskaliert.

Was war geschehen? Ein heute 71-jähriger pensionierter Kriminalbeamter aus dem Vogelsberg hatte am 29. August 2020 aus den Wiesen unterhalb der Burganlage eine Drohne aufsteigen lassen, um Aufnahmen vom mittelalterlichen Gemäuer zu machen. Ein 62-Jähriger aus Gleiberg sorgte sich um seine Pferde auf einer nahen Koppel, die von der Drohne hätten verschreckt werden können. Der Gleiberger ging zu dem Vogelsberger, um diesem den Drohnenflug zu untersagen. Bei dem verbalen Disput verwiesen sich die beiden Männer gegenseitig darauf, dass sie Messer dabeihaben.

Der Konflikt eskalierte, als der Gleiberger erst ein paar Schritte zur Seite ging, mit dem Handy Fotos von dem Drohnenpiloten und dessen Begleiter machte und dabei wieder auf die beiden zuging. Der Vogelsberger wollte nicht fotografiert werden, schlug nach dem Handy. Daraufhin versetzte ihm der Mann vom Gleiberg einen Faustschlag.

In Notwehr verteidigen dürfen

Das Gericht argumentierte, der Gleiberger habe kein Recht gehabt, den Drohnenflug zu verbieten. Wohl aber hätten seine Fotos die Rechte des Angeklagten am eigenen Bild verletzt. Der dann folgende erste Faustschlag des Gleibergers sei rechtswidrig gewesen. Da habe der Vogelsberger Ex-Polizist sich bereits in Notwehr verteidigen dürfen.

Bei der folgenden Prügelei oder Rangelei ging der Gleiberger zu Boden. Ihm eilte ein damals 55-jähriger Freund, das spätere Opfer, zu Hilfe. Er trat den Ex-Polizisten gegen den Kopf, sodass dieser von dem anderen Gleiberger abließ.

Warum das Gericht auf Notwehr erkannte, begründete die Richterin folgendermaßen: Der Ex-Polizist habe sich dann quasi zwei Angreifern gegenübergesehen. Zudem habe er gewusst, dass einer der beiden ein Messer habe. Den folgenden Fausthieb und dann der Stich gegen den 55-jährigen Gleiberger wertete das Gericht als weitere Verteidigung; als Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs.

"Die Frage bleibt: War es notwendig, das Messer einzusetzen?", räumte auch Richterin Regine Enders-Kunze in der mündlichen Urteilsbegründung ein. Um sodann auf die Dynamik der Situation zu verweisen. Der Angeklagte habe damit rechnen müssen, dass die beiden Gleiberger ihm weiter zusetzten.

"Die Frage bleibt: War es notwendig, das Messer einzusetzen?" Richterin Regine Enders-Kunze

Richterin Enders-Kunze zeigte sich abschließend nicht überzeugt von den Aussagen der drei Beteiligten respektive Zeugen vor Ort. Sie resümierte: Die Kammer könne sich bei ihrer Entscheidung nur auf Angaben stützen, die objektivierbar sind: die Drohnenaufnahmen, Fotos, die Befunde von Rechtsmedizinern oder eben übereinstimmende Angaben aller Beteiligten. Letztere wichen aber vielfach weit voneinander ab oder widersprachen sich. Zum Teil sagten die Beteiligten jetzt in der Hauptverhandlung deutlich anderes aus, als sie noch vor zwei Jahren bei den ersten Vernehmungen der Polizei zu Protokoll gegeben hatten.

"Die Tat sollte Ihnen leidtun", sagte die Richterin zum Angeklagten. Und findet es "befremdlich", dass dieser in der Hauptverhandlung nur einmal in einem Nebensatz sein Bedauern ausgedrückt habe. Auch wenn er im Recht gewesen sei, so gebiete es der Anstand, dieses Bedauern in Worte zu fassen; gerade im Angesicht der Witwe, die als Nebenklägerin auftrat. Und die Richterin gab dem freigesprochenen 71-Jährigen ebenfalls mit auf dem Weg: Er habe letztlich den Tod des Mannes vorsätzlich herbeigeführt, "weil Ihre Hand das Messer geführt hat". Sie sprach sogar von "bedingtem Vorsatz": "Ihnen als Ex-Kriminalbeamtem hätte bekannt sein müssen, das der Stich in den Oberkörper eines Menschen zum Tod führen kann." Der Darlegung des Angeklagten, der 55-Jährige sei ihm ins abwehrend erhobene Messer gelaufen, schenkte das Gericht ebenfalls keinen Glauben. Die tödliche Verletzung müsse durch einen wuchtigen Stoß erfolgt sein. Und in Richtung der Witwe des erstochenen Gleibergers sagte Enders-Kunze: "Dass das Ergebnis der Verhandlung nicht Ihrem Empfinden entspricht, das weiß ich."

Der Rechtsbeistand der Witwe des Getöteten, Rechtsanwalt Dietmar Kleiner, hatte auf Totschlag befunden. Darauf hätte eine Freiheitsstrafe gestanden. Kleiner kündigte am Mittwoch umgehend an, in Revision gehen zu wollen und die Entscheidung des Schwurgerichts überprüfen zu lassen.