Freitag Infoabend für Jungjäger in Grünberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Jägervereinigung Oberhessen veranstaltet am Freitag, 13. August, ab 19.30 Uhr in der Gallushalle Grünberg einen Info-Abend über die Jungjägerausbildung und den Herbstlehrgang. Dieser beginnt am 11. September und endet am 24. Oktober mit der Jägerprüfung.

Die Ausbildung findet in Zusammenarbeit mit der Jagdschule Blatt in zwei Teilen als Blockunterricht statt. Der Ausbildungsteil A findet an drei Wochenenden im Raum Gießen/Vogelsberg statt. Teil B dauert 14 Tage und muss im Saarland absolviert werden. Der komplette Kurs wird zum Festpreis ohne versteckte Kosten angeboten.

Das Ausbildungsmodell habe sich bewährt, erklärt die Jägervereinigung mit Verweis auf die Erfolgsquote, die seit 2005 bei 99 Prozent liege. Nach bestandener Jägerprüfung können die Absolventen in einem sogenannten „Praxisjahr“ die wichtigsten praktischen Dinge für die Ausübung der Jagd kennenlernen. Weitere Infos gibt es beim Vorsitzenden Helmut Nickel unter 0172/6751601, per E-Mail an info@Jaegervereinigung-Oberhessen.de oder unter www.jaegervereinigung-oberhessen.de.