Frühe Warnzeichen oft übersehen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Dr. med. Jürgen Bludau, leitender Arzt Geriatrie an der Asklepios Klinik Lich, informiert anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September über das Krankheitsbild. Nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft sind weltweit 55 Millionen Menschen betroffen, mit stark steigender Tendenz.

Jürgen Bludau erklärt, wie Patienten und Angehörige zwischen „normalem“ Vergessen und den ersten Anzeichen einer möglichen Demenzerkrankung unterscheiden können. „Demenzielle Erkrankungen, unter denen die Alzheimer-Demenz die häufigste Demenzform darstellt, sind eine der größten Herausforderungen für unser Gesundheitssystem im 21. Jahrhundert“, so Bludau. Gut 120 Jahre nachdem Dr. Alois Alzheimer das „eigenartige Krankheitsbild“ seiner Patientin Auguste D. vor Psychiatern und Nervenärzten beschrieben habe, werde weltweit alle 70 Sekunden die Diagnose Demenz gestellt. 70 Prozent der Demenzerkrankten würden zu Hause von Angehörigen betreut – mit häufiger Vernachlässigung der eigenen Gesundheit.

„Demenz ist ein Syndrom als Folge einer langsam fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störungen höherer Gehirnfunktionen“, erläutert Bludau. Unter anderem betroffen seien vor allem das Gedächtnis, die Orientierung, die Lernfähigkeit, die Sprache sowie das Urteilsvermögen und die Fähigkeit zur Entscheidung. Diese Veränderungen führten dann zum Verlust der Alltagskompetenzen und zu Störungen im Sozialverhalten und der emotionalen Kontrolle. Diese Veränderungen entstünden über einen langen Zeitraum, sodass frühe Warnzeichen leicht übersehen werden könnten.

Die Alzheimer-Krankheit beginne mit einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Termine würden verpasst und Betroffene stellten immer wieder dieselben Fragen. Selbst die Namen der engsten Freunde und Verwandte würden vergessen und verwechselt. Die Betroffenen begännen sich unsicher zu fühlen, manchmal kommt es zu einer depressiven Verstimmung, vor allem wenn Angehörige und Freunde Bemerkungen machen. Ein weiteres Merkmal einer beginnenden Demenzerkrankung sei, dass Betroffene schnell überwältigt seien von alltäglichen Aufgaben, die zuvor mit Leichtigkeit verrichtet wurden. Auch das Interesse an vielen Dingen lasse nach und man ziehe sich aus dem Alltag zurück. „Obwohl wir von einer Heilung der Alzheimer Krankheit noch weit entfernt sind, kann eine frühzeitige Diagnose einige der oben beschriebenen Merkmale zum Teil verhindern oder wenigstens lindern“, erläutert Bludau. Anfangs unbedenklich erscheinende Veränderungen wie etwa wiederholte Anrufe und Fragen, unsicheres Autofahren, Konzentrationsschwäche, depressive Verstimmung, Schwierigkeiten, den Haushalt zu führen, und Veränderungen der Persönlichkeit sollten nicht ignoriert werden. Vielmehr sollten sich Betroffene und Angehörige an ihren Hausarzt wenden.

Wenn dann eine Demenz Erkrankung vorliege, sei es sinnvoll, sogenannte Antidementiva-Medikationen wenigstens probeweise einzunehmen. Studien hätten eindeutig gezeigt, dass Patienten mit unterschiedlichen dementiellen Erkrankungen von diesen Medikamenten profitieren. „Die Behandlung einer an Demenz erkrankter Person muss auch immer die Angehörigen miteinbeziehen. Der richtige Umgang mit und vor allem die richtige Kommunikationsstrategie mit an Demenz Erkrankten ist für die Lebensqualität beider Personengruppen wichtig“, betont Dr. Bludau. Er stellt auf dem Instagram-Account der Asklepios Klinik unter @humansofasklepios Videos mit Erklärungen und Tipps zur Verfügung. Weitere Entlastungen böten Selbsthilfegruppen, die Angehörigen bei individuellen Problemlösungen helfen, Tagesstätten erlaubten Angehörigen etwas Ruhe und Erholung, und eine frühzeitige Planung bei den Finanzen und der Vorsorgevollmacht seien unentbehrlich.

Sollte der Pflegeaufwand zum Ende der Krankheit stark zunehmen, dürfe ein notwendiger Umzug in ein Pflegeheim nicht unnötig verschoben werden. Eine gute 24-Stunden Pflege sei zu Hause häufig nicht mehr möglich. „So lange wir auf eine bessere Diagnostik und Therapie warten, müssen an Demenz Erkrankte und deren Angehörige kompetent behandelt und unterstützt werden“, so das Plädoyer von Jürgen Bludau. Foto: Wille