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Dienstag, 28.04.2020 - 20:15
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Früher Start: In Buseck gibt es am 3. Mai wieder Gottesdienst

Die Katholiken in Buseck werden bereits am 3. Mai wieder ihren Gottesdienst halten. Was die Dekanate empfehlen, hat der Anzeiger gefragt.

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