Frühzeitig einreichen

KREIS GIESSEN - (red). Am 14. März 2021 wählen die Bürger des Landkreises Gießen den Kreistag und den Kreisausländerbeirat. In den Städten und Gemeinden werden zudem die jeweiligen Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretungen sowie Ortsbeiräte und Ausländerbeiräte gewählt. Entsprechende Wahlvorschläge können noch bis Montag, 4. Januar, eingereicht werden.

Kreiswahlleiter Ralf Sinkel rät jedoch in einer Pressemitteilung dazu, Wahlvorschläge frühzeitig abzugeben. „Das ist besser, sodass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können“, sagt er. Denn aufgrund der Feiertage sowie der Corona-Beschränkungen kommt es zu Beschränkungen beim Kundenservice der Kommunen. Daher sollten sich Parteien und Wählergruppen frühzeitig um Termine bei den Städten und Gemeinden bemühen und die Unterlagen für die Kommunalwahl so früh wie möglich bei der Kreiswahlleitung einreichen. Die Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters ist während der üblichen Servicezeiten sowie am 24. Dezember und vom 28. Dezember bis 31. Dezember jeweils von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Die Öffnungszeiten der Stadt- und Gemeindeverwaltungen können hiervon abweichen.

Die Wahlvorschläge müssen spätestens am Montag, 4. Januar, bis 18 Uhr schriftlich im Original bei der Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters des Landkreises Gießen, Bachweg 9, 35398 Gießen, Raum UG03, eingereicht werden. Eine vorherige Terminvereinbarung ist hierzu notwendig.

Wahlvorschläge können nur von Parteien und von Wählergruppen eingereicht werden. Die öffentliche Bekanntmachung findet sich auf der Internetseite des Landkreises Gießen unter der Rubrik „Der Landkreis Gießen > Politik > Wahlen“. Weitere Informationen zu dieser Bekanntmachung sowie alle für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen Wahlformulare erhalten Parteien oder Wählergruppen bei der Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters unter der E-Mail wahlen@lkgi.de sowie unter 0641/9390-2202 oder -2212.

Mit Ausnahme des Formblatts für Unterstützungsunterschriften sind diese auch im Internet unter der Adresse https://www.wahlen.hessen.de verfügbar (Rubrik „Kommunen/Kommunalwahlen/Vordrucke für Parteien und Wählergruppen“).