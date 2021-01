Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red/vb). Die Seniorenheime in Stadt und Landkreis Gießen haben sich in den vergangenen Wochen als Schwerpunkte der Corona-Pandemie herausgestellt. Starke Ausbrüche wurden aus mehreren Heimen gemeldet, viele Tote waren zu beklagen. Zu Beginn der Pandemie sah das anders aus, denn den ersten Corona-Fall in einem Seniorenheim gab es erst im August 2020. Das Gesundheitsamt des Landkreises sieht sich nach dem jüngsten Erlass des Landes zum verstärkten Schutz von Pflegeeinrichtungen gut aufgestellt. Wichtige Vorkehrungen, die das Sozialministerium angewiesen hat, seien bereits frühzeitig umgesetzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Unter anderem sehe der Erlass vor, dass sich in den Gesundheitsämtern Schwerpunktteams um die Eingrenzung von Infektionen in Pflegeeinrichtungen kümmern sollen. „Diese Teams wurden im vergangenen Sommer gebildet“, berichtet Landrätin Anita Schneider(SPD).

Auch Reihentestungen, die der Erlass festlegt, werden regelmäßig seit der ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020 veranlasst. „Dies geschieht immer, wenn das Gesundheitsamt Anhaltspunkte für ein Ausbruchsgeschehen hat“, erklärt Dr. Anja Hauri, Sachgebietsleiterin Hygiene im Gesundheitsamt. Reihentestungen fänden präventiv unter epidemiologischen Gesichtspunkten aber auch dann statt, wenn eine Einrichtung beispielsweise hygienische Auffälligkeiten, jedoch keinen einzigen bestätigten Infektionsfall vorweise.

Die neue Einrichtungsschutzverordnung des Landes schreibe zudem vor, dass sich Pflegekräfte in Heimen zweimal wöchentlich Schnelltests unterziehen müssen, Pflegekräfte mobiler Pflegedienste einmal wöchentlich. Die erforderlichen Tests stelle das Land den Heimen seit November zur Verfügung. Diese müssen dafür individuelle Einrichtungsschutzkonzepte vorlegen.

„Weitere Herausforderung“

„Die Ausweitung der Tests bedeutet für die ohnehin stark belasteten Pflegeeinrichtungen eine weitere Herausforderung“, betont Schneider. „Daher wird der Landkreis hier Unterstützungsangebote machen.“ Das Gesundheitsamt werde in Kürze gemeinsam mit den Partnern DRK und Johanniter Schnelltests für die Beschäftigten ambulanter Pflegedienste sowie von Tagespflegeeinrichtungen anbieten. Außerdem werde sich der Landkreis nach einem entsprechenden Angebot auf Bundesebene um Unterstützung der Bundeswehr bei Abstrichen für Pflegekräfte in Pflegeheimen bewerben. Deutschlandweit stünden 10 000 Bundeswehrkräfte dafür zur Verfügung.

Bereits jetzt gebe es eine Unterstützung bei Tests durch DRK und Johanniter. Das Gesundheitsamt werde zudem weiterhin Schulungen für Pflegekräfte anbieten, damit Tests korrekt durchgeführt werden. Um auch mobile Pflegedienste zu informieren, versendet das Gesundheitsamt Schreiben und bereitet eine Telefonkonferenz zum Austausch mit den Pflegediensten vor.

„Die Corona-Pandemie zeigt deutlich, wie groß der Mangel an Pflegekräften und die Belastung in Pflegeberufen sind“, betont die Landrätin in der Pressemitteilung. „Ein großes Dankeschön gilt allen, die in dieser Ausnahmesituation im Alltag für pflegebedürftige Menschen da sind.“ Es sei daher auch zu begrüßen, dass das Land den Corona-Pflegebonus erhöht habe.

Schneider hat außerdem das für die Pflege- und Heimaufsicht sowie den Arbeitsschutz zuständige Regierungspräsidium Gießen angeschrieben und um Einbindung in die Prozesse zum verstärkten Schutz der Pflegeeinrichtungen gebeten. Auch diese Einbindung sieht der Erlass des Landes vor. „Unabhängig davon informiert das Gesundheitsamt die Heim- und Pflegeaufsicht, wenn Engpässe in der Pflege bekannt werden. Hier gilt es aber, verstärkt Synergien zu schaffen.“

Die mobilen Impfteams im Landkreis Gießen haben in dieser Woche mit den ersten Zweit-Impfungen in den Pflegeheimen begonnen. Auch wenn die Impfungen zum Schutz der besonders gefährdeten älteren Menschen beitragen, bedeuteten sie nicht, dass Hygiene- und Schutzvorkehrungen aufgehoben werden können. Auch geimpfte Menschen können möglicherweise das Virus noch übertragen, heißt es abschließend.