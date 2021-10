Führungstraining

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Führungskraft zu sein, ist eine Herausforderung. Professionelle Führung bedeutet, mit fachlicher Kompetenz und als menschliches Vorbild gleichermaßen zu überzeugen. Die Kreisvolkshochschule bietet vom 28. Oktober bis 26. Februar an zehn Terminen ein grundlegendes Training mit Manuela Ehmer-Pixner und Oscar Pixner an, das in Präsenz- und Onlinephasen stattfindet. Im Mittelpunkt stehen die Bausteine Kommunikation, Resilienz und Selbstreflexion. In praktischen Übungen arbeiten Teilnehmer daran, Führungskompetenzen zu erweitern. „Theorie ist wichtig, Praxis ist entscheidend. Darum geht es in meiner Zusammenarbeit mit Führungskräften“, erklärt Oscar Pixner. Dieses Training richtet sich sowohl an Führungskräfte wie auch an angehende Führungskräfte.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter 0641/9390-5722 sowie im Internet unter www.vhs-kreis-giessen.de.