Fünf Kandidaten bei Tanzwettbewerb

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Wegen der Corona-Krise hat die Krankenkasse DAK-Gesundheit die „DAK-Dance-Challenge“ anstelle des „Dance-Contests“ gestartet. Mit dem Online-Wettbewerb soll Tanzen als gesunde Bewegung trotz Einschränkungen gefördert werden. Mehr als 1000 Tänzer nahmen teil. Unter den 87 Hessen sind laut Pressemitteilung auch fünf Bewerber aus dem Landkreis Gießen. Noch bis 28. Juni kann online abgestimmt werden. Die besten Acts werden anschließend von einer Fachjury bewertet. In drei Alterskategorien werden so Regionalsieger ermittelt. Danach werden in einer weiteren Abstimmung per Internet die Bundessieger bestimmt. Hier geht es zum Voting: www.dak-dance.de. Es steht eine Suchfunktion zum Namen und zum Ort der Tänzer zur Verfügung. Attraktive Sachpreise winken den Regionalsiegern und die drei Top-Tänzer in Deutschland werden zu einem professionellen Videodreh eingeladen.