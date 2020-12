Fünf neue Notfallseelsorger im Landkreis Gießen

Dekan Hans-Theo Daum (l.) und Pfarrer Martin Sahm (2.v.r.) mit den neuen Notfallseelsorgern (v.l.) Teresa Klingelhöfer-Mahasen, Claudia Hofmann, Bianca Radtke, Tanja Stein und Manfred Jäkel. Foto: Stender

KREIS GIESSEN - Wenn im jährlichen "Blaulichtgottesdienst" der Notfallseelsorge im Kreis Gießen die neuen Notfallseelsorger eingeführt werden, sind normalerweise Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Rettungsdiensten dabei. Am Mittwochabend blieb das Team der Notfallseelsorge in der Licher St. Pauluskirche bei der Einführung von fünf neuen Kollegen Corona-bedingt unter sich.

Die neuen Männer und Frauen in der Notfallseelsorge im Kreis Gießen sind Claudia Hofmann, Manfred Jäkel, Teresa Klingelhöfer-Mahasen, Bianca Radtke und Tanja Stein. Bei aller Freude über die neu Dazugekommenen bedauerte Dekan Hans-Theo Daum als Leiter der Notfallseelsorge im Kreis Gießen die Abwesenheit der Kollegen der anderen Dienste in diesem "kleinen Gottesdienst". Trotz der Beschränkungen für einen Gottesdienst in kirchlichen Räumen habe man sich im Leitungsteam für diese Form entschieden, um den angemessenen feierlichen Rahmen für die Einführung der fünf Frauen und Männer zu schaffen.

Brücken schlagen

Sie nehmen nun "den kirchlichen Seelsorgeauftrag im Bereich von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wahr, in den Einsätzen die Geschädigten und ihre Angehörigen zu betreuen und als Kontaktpersonen Brücken zu schlagen zwischen den Geschädigten, der Kirche und den Rettungsorganisationen", erklärte Daum.

Ab sofort übernehmen sie Rufbereitschaften und die seelsorgliche Begleitung von Betroffenen, zum Beispiel beim plötzlichen Tod eines Erwachsenen oder eines Kindes. Sie begleiten auch Angehörige nach Unglücksfällen, überbringen Todesnachrichten gemeinsam mit der Polizei oder in anderen Situationen, in denen Menschen Beistand brauchen. Daum und Pfarrer Martin Sahm, der von katholischer Seite für die Notfallseelsorge im Kreis Gießen beauftragt ist, sicherten den neuen Kollegen die Begleitung und Unterstützung ihrer Kirchen zu.

Bevor die neuen Notfallseelsorger ihre Ernennungsurkunden erhielten, dankte Daum allen Mitgliedern der Notfallseelsorge im Kreis Gießen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr: "Ihr habt dieses Jahr wieder Außerordentliches geleistet, gerade unter diesen erschwerten Bedingungen. Tag und Nacht wart ihr einsatzbereit und habt Menschen in Krisensituationen begleitet und habt euch auch im Team gegenseitig unterstützt und gestärkt."

Die Einführung in den Dienst der Notfallseelsorge setzt eine qualifizierte Ausbildung voraus, die für Mitarbeitende im Haupt- und Nebenamt angeboten wird. Wer sich für die Teilnahme an einem Vorbereitungskurs interessiert, kann sich an Pfarrer Hans-Theo Daum wenden. Er ist telefonisch unter 06408/5005953 und per E-Mail an hanstheo.daum@t-online.de erreichbar.