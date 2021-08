Fünf Pilotorte ziehen Zwischenbilanz zur Dorf-App

In dieser Optik präsentiert sich die Dorf-App, die seit Herbst 2020 erhältlich ist. Grafik: Fabrik 19

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen. "Für uns ist wirklich ganz wichtig, wie Ihre Erfahrungen in den fünf Pilotdörfern sind, bevor wir in die Fläche gehen und Gespräche mit den Kommunen führen", sagte Landrätin Anita Schneider (SPD) als Schirmherrin des Projekts "Digitales Dorfleben im Landkreis Gießen". Im Rahmen dieses Pilotprojekts zu einer "Dorf-App" hatte der Landkreis Gießen zu fünf Austauschabenden in den beteiligten Dörfern Königsberg, Harbach, Treis, Oppenrod und Dornholzhausen eingeladen, um dabei mit den Bürgern über ihre Erfahrungen mit der Dorf-App ins Gespräch zu kommen.

Seit Oktober 2020 kann die App in den fünf Dörfern von allen heruntergeladen und genutzt werden. "Bereits seit Monaten arbeiten Menschen aus den jeweiligen Dorfgemeinschaften der Pilotdörfer an der Frage, welche Angebote die Dorf-App anbieten soll", erklärte Schneider beim Treffen in Dornholzhausen. "Diese Arbeit wurde durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie erheblich erschwert. Vor diesem Hintergrund ist es nun wichtig, die Treffen für einen wichtigen Austausch zum Stand der Projekte zu nutzen."

Worum geht es bei der Dorf-App? Sie soll den Bürgern auf digitalem Wege Hilfe bieten und sie vernetzen, beispielsweise wenn Unterstützung im Garten, im Haushalt, beim Einkaufen oder bei der Kinderbetreuung gesucht wird. Auch Infos zu Veranstaltungen oder Öffnungszeiten des Rathauses finden sich hier. "Helfen, austauschen, vernetzen und informieren" stehen im Fokus dieses digitalen Angebots, das die Fabrik 19 GmbH/Distama GmbH aus Gießen unter Federführung von Sabine Köhler-Lindig im Auftrag des Landkreises umsetzt. Dort ist Norman Best Ansprechpartner.

Ziele des Projekts sind es, den ländlichen Raum mithilfe der Digitalisierung zu stärken, digitale Lösungen und Innovationen für die weggebrochene Infrastruktur auf dem Land zu bieten, Mehrwert zu schaffen, Engagement zu fördern und Wissen zu teilen. Dabei sollen Gemeinschaftsgefühl und Nachbarschaftshilfe in die Entwicklung digitaler Lösungen einfließen. Funktionen sind der Dorf-Chat, der Marktplatz, Vereine und Institutionen, News, ein Direktvermarkterportal, Wetter- und Katastrophenwarnungen und Notdienste. Nur wer in den Pilotdörfern wohnt, kann die App vollumfänglich nutzen. Alle anderen Interessierten profitieren von einem Grundangebot an Nachrichten und wichtigen Informationen. Medienpartner ist der Gießener Anzeiger.

Gemeinsam mit den projektbegleitenden Experten konnten die Bürger die App während der nun langsam zu Ende gehenden Pilotphase mitgestalten, Vorschläge und Anregungen aus der Bürgerschaft sollten ausdrücklich einfließen. Nach einer positiven Evaluation der zweijährigen Projektlaufzeit und dementsprechenden Rückmeldungen der Kommunen ist eine landkreisweite Adaption vorgesehen.

"Für mich ist das heute ein hochinteressanter, spannender Termin", sagte Anita Schneider in Dornholzhausen und bat gemeinsam mit Mark Pralle, Geschäftsführer der Fabrik 19, und Sabine Köhler-Lindig um "ein ehrliches Feedback". Pralle lobte den sehr aktiven Turnverein Gut Heil. Insbesondere die Dichte an Berichten sei in dem Langgönser Ortsteil besonders hoch gewesen: "Dornholzhausen ist immer vorne dabei." Stellvertretend für alle würdigte Norman Best den früheren Ortsvorsteher Martin Edelmeier, der sich als "großer Kümmerer für die Dorf-App" engagiert habe.

Die Vereinsvertreter gaben detaillierte Feedbacks. Professor Axel Wehrend von der Nabu-Gruppe lobte die Nutzbarkeit der App als "sehr bedienungsfreundlich". Einen großen Vorteil sieht er in den Vereinsnachrichten und wünschte, sich hier zukünftig mit den umgebenden Dörfern auf dieser Ebene zu vernetzen. Er kritisierte, dass die Funktion Marktplatz kaum genutzt wurde. Petra Führer vom TV bestätigte die gute Bedienungsfreundlichkeit und empfahl, noch mehr für die App zu werben. Chat und Marktplatz würden noch zu wenig genutzt. Sie bezeichnete die App als "ein bisschen wie unser Mitteilungsblatt in digital" und möchte sie sehr gerne weiterhin nutzen, "als Verein und privat".

Auch die anderen Pilotdörfer wünschten sich, den "Marktplatz" mehr zu pushen, informierte Sabine Köhler-Lindig. Sie berichtete, dass in einigen Dörfern mehr gechattet werde, das sei ganz unterschiedlich. Anja Stroh vom Gesangverein Liederkranz äußerte den Wunsch nach einem Veranstaltungskalender für regelmäßige Termine, die auch ständig aktualisiert werden sollten. Ein Besucher wünschte sich mehr Infos von Behörden und Push-Benachrichtigungen für Müllabfuhrtermine. Jürgen Knorz als Vertreter der Langgönser CDU betonte, dass man sich stärker mit sozialen Medien beschäftigen müsse. Es sei eine Grundsatzentscheidung im Ausschuss gefallen, die Langgöns-App anzubieten: "Das wird die zukünftige Nutzung sein, denn Jüngere nehmen traditionelle Medien nicht mehr an." Auch Gewerbetreibende sollten mit einbezogen werden.

Dies befürwortete auch Anita Schneider: "Das ist möglich. Lieferdienste sind beispielsweise ein Instrument, die lokale Wirtschaft zu fördern." Sie betonte, wie besonders wichtig die Verlässlichkeit und Sicherheit bei der Kommunikation seien, beispielsweise beim Thema Mitfahrerbank. Darauf achte man ganz besonders.

Beim Austauschabend in Königsberg wurde die Dorf-App ebenfalls als "Zugewinn für das allgemeine Dorfleben" betrachtet, auch wenn aufgrund der Pandemie die Beteiligung noch ausbaufähig sei. Die sichere Registrierung per Post sorge für ein Sicherheitsgefühl bei der Nutzung, weil nur tatsächlich im Ort lebende Personen Zugang hätten. Angeregt wurden Push-Benachrichtigungen für neue Inserate auf dem Marktplatz. Auch der Wunsch nach Push-Benachrichtigungen zu Katastrophenwarnmeldungen wurde geäußert. Außerdem wünschte sich die Bürgerschaft, mehr Bilder mit einem Beitrag verknüpfen zu können.

In Harbach wird die Dorf-App als "gute Vernetzungsmöglichkeit innerhalb des Dorfes" betrachtet und es haben sich im Gruppen-Chat bereits Ortsgruppen gebildet. Insbesondere die Datensicherheit wurde gelobt. Damit sei die App eine sichere Alternative zu anderen Netzwerken wie Facebook oder WhatsApp. Das geplante Schulungsangebot der Kreisvolkshochschule zur App wurde allgemein begrüßt, ebenso wie eine mögliche kommunale Weiterführung der App nach Ablauf der Pilotphase. Auch hier wurde der Wunsch nach Katastrophenwarnungen als direkte Push-Nachrichten geäußert.

In Treis sind die Vereinsnachrichten eines der wichtigsten Elemente der Dorf-App. Auch hier wurde gewünscht, dass in Beiträgen mehr Bilder hochgeladen werden können. Vorgeschlagen wurde, dass die Gemeindeverwaltung lokale Vereine gezielt anschreiben könnte, um für mehr Registrierungen zu werben.

In Oppenrod lag der Schwerpunkt weniger auf technischen Aspekten als auf der sozialen Komponente und der Frage, wie man im Dorf für eine höhere Beteiligung an der Dorf-App sorgen könne. Das Thema soll demnächst in verschiedenen politischen und Vereinsgremien diskutiert werden, um konkrete Lösungsvorschläge zu finden.

"Die Dorf-App ist von Bürgern für Bürger, sie generieren den Mehrwert durch ihre Beteiligung", resümierte Norman Best. Nach den zahlreichen Einschränkungen durch Corona hofft er für die Zukunft "auf einen schönen Schub". Denn zumindest bei den Bürgerabenden wären mehr Besucher wünschenswert gewesen.

Das Feedback zur Dorf-App wird nun gemeinsam mit der Entwicklerfirma Fabrik 19 GmbH hinsichtlich technischer Umsetzbarkeit und Finanzierung geprüft.

Informationen zum rund um die App geplanten Schulungsangebot der Kreisvolkshochschule findet man auf www.vhs-kreis-giessen.de oder erhält diese unter 0641/9390-5700.