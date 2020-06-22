Montag, 22.06.2020 - 07:20
2 min
Für 22 Autobahnbrücken zuständig
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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AUTOBAHN GMBH
Niederlassungen der Autobahn GmbH gibt es in Hamburg, Hannover (Niedersachsen), Hamm, Krefeld (beide NRW), Montabaur (Rheinland-Pfalz), Halle/Saale (Sachsen-Anhalt), Stolpe (Brandenburg), Stuttgart (Baden-Württemberg), Nürnberg und München (beide Bayern). In Hessen gibt es außer in Dillenburg weitere Außenstellen in Kassel, Fulda, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt.
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