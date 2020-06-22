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Montag, 22.06.2020 - 07:20
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Für 22 Autobahnbrücken zuständig

Aus einem Amt wird eine GmbH. Eine der 41 bundesweiten Außenstellen liegt in Mittelhessen und wird auch für die Talbrücke bei Langgöns die Sanierung koordinieren.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Für die Talbrücke bei Langgöns wird ein Neubau geplant. Dafür ist die bundeseigene Autobahn GmbH zuständig. Für den Abschnitt der A 45 zwischen der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und dem Gambacher Kreuz gibt es eine Außenstelle in Dillenburg. Foto: Rieger

Für die Talbrücke bei Langgöns wird ein Neubau geplant. Dafür ist die bundeseigene Autobahn GmbH zuständig. Für den Abschnitt der A 45 zwischen der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und dem Gambacher Kreuz gibt es eine Außenstelle in Dillenburg. Foto: Rieger

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Fotos
Für die Talbrücke bei Langgöns wird ein Neubau geplant. Dafür ist die bundeseigene Autobahn GmbH zuständig. Für den Abschnitt der A 45 zwischen der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und dem Gambacher Kreuz gibt es eine Außenstelle in Dillenburg. Foto: Rieger

Für die Talbrücke bei Langgöns wird ein Neubau geplant. Dafür ist die bundeseigene Autobahn GmbH zuständig. Für den Abschnitt der A 45 zwischen der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und dem Gambacher Kreuz gibt es eine Außenstelle in Dillenburg. Foto: Rieger

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AUTOBAHN GMBH

Niederlassungen der Autobahn GmbH gibt es in Hamburg, Hannover (Niedersachsen), Hamm, Krefeld (beide NRW), Montabaur (Rheinland-Pfalz), Halle/Saale (Sachsen-Anhalt), Stolpe (Brandenburg), Stuttgart (Baden-Württemberg), Nürnberg und München (beide Bayern). In Hessen gibt es außer in Dillenburg weitere Außenstellen in Kassel, Fulda, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt.

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