Für 22 Autobahnbrücken zuständig

Niederlassungen der Autobahn GmbH gibt es in Hamburg, Hannover (Niedersachsen), Hamm, Krefeld (beide NRW), Montabaur (Rheinland-Pfalz), Halle/Saale (Sachsen-Anhalt), Stolpe (Brandenburg), Stuttgart (Baden-Württemberg), Nürnberg und München (beide Bayern). In Hessen gibt es außer in Dillenburg weitere Außenstellen in Kassel, Fulda, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt.