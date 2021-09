Hussamaldeen Alshareef hat mit dem Rettungsdienst ein neues berufliches Zuhause gefunden. (Foto: DRK Rettungsdienst Mittelhessen)

KREIS GIESSEN - (red). Der DRK-Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH), der in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen, Vogelsberg und Lahn-Dill tätig ist, bietet Plätze für die Rettungssanitäter-Qualifizierung im kommenden Jahr an. Kursstart ist im Februar 2022.

Die Qualifizierung sei ein optimaler Einstieg in das Berufsfeld Rettungsdienst, heißt es in einer Pressemitteilung. Wegen der kurzen Qualifizierungsdauer von nur vier Monaten sei sie insbesondere für Quereinsteiger attraktiv.

Rettungssanitäterin Nina Hoppe, die beim RDMH beschäftigt ist, kann das bestätigen: „Nach meinem Umzug nach Marburg habe ich eine berufliche Veränderung gesucht. Vorher war ich als medizinische Fachangestellte tätig. Mir stand der Sinn nach frischem Wind in meinem beruflichen Alltag, den ich beim RDMH gefunden habe“.

Auch Annabel Trelenberg freut sich über einen gelungenen beruflichen Umstieg: „Im Vergleich zu meinem vorherigen Beruf ist der Arbeitsalltag als Rettungssanitäterin definitiv abwechslungsreicher. Was für mich jedoch den größten Unterschied macht, ist der soziale Umgang untereinander, den ich beim RDMH erlebe.“

Für Hussamaldeen Alshareef hat sich durch die Rettungssanitäter-Qualifizierung eine neue Perspektive eröffnet: „Ich habe in meinem Heimatland etwas im medizinischen Bereich studiert und wollte auch hier in Deutschland weiter in diesem Bereich arbeiten. Ich habe mich für den Rettungsdienst entschieden, weil mich die Arbeit mit Menschen und ihnen zu helfen, zufrieden macht.“

Rettungssanitäterinnen und -sanitäter besetzen in der Notfallrettung die sogenannte zweite Position im Einsatzteam. Dort unterstützen sie die teamverantwortliche erste Position, die über die dreijährige Notfallsanitäter-Ausbildung verfügt und den Einsatz leitet. Bei qualifizierten Krankentransporten kommen zwei Rettungssanitäter als Team zum Einsatz, die die Einsätze eigenverantwortlich durchführen.

Die Arbeit im Rettungsdienst sei interessant, vielfältig und zukunftssicher, bezahlt wird nach DRK-Tarifvertrag, heißt es in der Mitteilung weiter.

Theorie und Praktika

Die Qualifizierung setzt sich aus theoretischem Unterricht am DRK-Bildungszentrum in Marburg und Praktika auf Rettungswachen und in Kliniken zusammen. Bei der Vergabe von Praktikumsplätzen bemühe sich der RDHM, sie möglichst wohnortnah zu vergeben.

Interessierte finden im Internet unter www.rdmh/rettungssanitaeter-qualifizierung weiterführende Informationen und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung.