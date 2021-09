Für Trinkwasser gesorgt

Haben die Desinfektionsanlage erfolgreich zum Laufen gebracht (v.l.): Theo Waerder (Werkleiter des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel-Ahr), Bernd Hartung (Verwaltungsstab Unwetterlage Koordination Trinkwasserversorgung) und die Ovag-Mitarbeiter Patric Fischer, Janik Tübben, Olaf Kalunka und Björn Schmidt. (Foto: Ovag)

KREIS GIESSEN - (red). Die Strom- und Wasserversorgung schnellstmöglich wieder auf die Beine zu stellen ist in den vom Hochwasser schwer getroffenen Gebieten derzeit eines der obersten Gebote. Die örtlichen Versorger können das jedoch oft nicht alleine stemmen und benötigen Hilfe – und die Hilfsangebote kommen aus ganz Deutschland, von anderen Versorgungsunternehmen und Firmen, die mit Material und „Manpower“ unterstützen wollen. So auch die Ovag. Einige Mitarbeiter aus dem Bereich Wasser waren im Ahrtal, um eine neue Desinfektions-Anlage für eine Förderpumpe zu einem Hochbehälter zu installieren. Den Kollegen der Stadtwerke vor Ort konnte damit schnell und unbürokratisch geholfen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches und der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz haben eine Online-Plattform aufgestellt, auf der sich Firmen, Kommunen, Krisenstäbe und Versorgungsunternehmen eintragen können, und zwar mit genau dem, was sie gerade benötigen oder anbieten können. Björn Schmidt, Betriebsingenieur des Wasserbereiches der Ovag, hat dort unter anderem eine mobile Trinkwasserpumpe, Schläuche, eine mobile Desinfektionsanlage, Notstromaggregate und natürlich die Hilfe der Mitarbeiter vor Ort angeboten.

Am 20. August erreichte die Ovag über dieses Portal eine Bitte um Unterstützung, konkret wurde eine Druckerhöhungspumpe im Weinort Dernau benötigt, einer Gemeinde im Landkreis Ahrweiler. Vier Mitarbeiter der Ovag machten sich mit entsprechender Ausrüstung auf den Weg. Vor Ort wurde eine leistungsfähigere Trinkwasserpumpe gebraucht, die aus Tankwagen entladenes Trinkwasser zum höher gelegenen Hochbehälter über Dernau pumpen sollte.

Die Monteure fanden jedoch eine bessere Lösung: Eigentlich war die vorhandene Pumpe leistungsfähig genug, lediglich die vorgeschaltete Desinfektionsanlage konnte nicht so schnell so viel Wasser desinfizieren wie gepumpt werden konnte und stellte so das „Nadelöhr“ dar. Die Fachleute errichteten eine zweite, parallel geschaltete Desinfektionsstrecke aus Komponenten, die größtenteils vor Ort verfügbar waren und nur durch einige Kleinteile aus dem Ovag-Bestand ergänzt werden mussten. Somit konnte der Hochbehälter komplett mit rund 300 Kubikmeter Wasser pro Tag befüllt werden. Betriebsingenieur Schmidt dankte seinen Kollegen Patric Fischer, Janik Tübben und Olaf Kalunka für die tatkräftige Teamarbeit. Die Notfall-Pumpe aus dem Wasserwerk in Inheiden konnten die Mitarbeiter wieder mit nach Hause nehmen – vielleicht für den nächsten Einsatz, wenn sie nochmals ein Hilferuf über die Online-Plattform erreicht.