Garbenteicher nimmt an bundesweitem Anbauprojekt teil

Der Garbenteicher Landwirt Manfred Balser (mit Strohhut) bei der Begehung seiner Demofläche im Gewerbegebiet am Käunzberg mit Landwirten und Mitarbeitern des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen aus Kassel als Förderer.

POHLHEIM - Wie man auf Ackerböden durch den richtigen Anbau von passenden Kulturen Unkraut reduziert und das Bodenleben mit Humusaufbau fördert, kann man in diesem Sommer auf Feldern des Landwirts Manfred Balser beobachten. Der bekannte Garbenteicher ist Teilnehmer eines bundesweiten Projektes zur Förderung von kleinkörnigen Leguminosen.

Auf 15 Hektar seines Ackerlandes hat er verschiedene Mischungen von Luzerne-Gras, Klee und weiteren Gräsern angebaut. Die darin enthaltenen Leguminosen speichern den Stickstoff und verbessern damit die landwirtschaftlichen Flächen.

Zum Stand der aktuellen Entwicklung auf seinen 16 Demofeldern hatte der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen als Projektbegleiter regionale Landwirte gemeinsam mit Balser eingeladen. Die Flächen werden aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als Projektträger gefördert.

Vor der Koordinatorin der Initiative im Landesbetrieb Hessen vom Beratungsteam Ökologischer Landbau Brigitte Köhler und Katharina Weihrauch von der Grünlandberatung, zeigte sich Balser von den bisherigen Ergebnissen vor Ort auf der Fläche am Pfahlgraben überzeugt. Trotz Trockenheit zu Beginn der Periode auf dem typisch für die Gegend tonigen Lehmboden waren die Pflanzen zwischen 20 und 40 Zentimeter hoch gewachsen. Sie erbrachten nach der Aussaat Ende April bereits in den ersten beiden Monaten mit zwei Schnitten einen ersten guten Ertrag. Er erwartet vier Schnitte für Silage und Heu im Jahr, die in der Nutztierfütterung als Eiweißfutter dienen und damit die Landwirte ein Stück unabhängiger von Soja-Importen aus Übersee machen sollen. So zumindest die Hoffnung in dem Projektversuch, an dem sich auch die Stiftung Ökologie & Landbau beteiligt. Die Nutzungsdauer auf den für die Luzerne genutzten Böden beträgt bis zu fünf Jahre. Die Wertschöpfungskette der Pflanzen ist darüber hinaus breit aufgestellt. Balser und die Experten konnten beim Rundgang durch die Felder zudem weitere Fragen der anwesenden Landwirte beantworten.

Weihrauch warb zudem für den regelmäßigen Austausch der Praktiker beim "Höfestammtisch", immer montags online. Weitere Infos auf www.demonet-kleeluzplus.de.