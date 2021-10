Gasaustritt in einem Wohnhaus in Lich

Bei einem Gasaustritt in Lich haben zwei Personen erhebliche Gasvergiftungen erlitten und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolfoto: dpa)

NIEDER-BESSINGEN - Im Licher Stadtteil Nieder-Bessingen ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Gasaustritt in einem Wohnhaus gekommen. Zwei Personen erlitten dabei erhebliche Gasvergiftungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Den Einsatz- und Rettungskräften wurde der Gasaustritt gegen 06.30 Uhr mitgeteilt. Die 59- und der 56 - Jährige konnten das Wohnhaus, in dem sich zuvor die Gase offenbar eingeatmet hatten, noch verlassen und Hilfe rufen. Ermittlungen sollen nun ergeben, warum es dazu kam. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401-91430.