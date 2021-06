Gastfamilien gesucht

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Schüleraustauschorganisation „AFS Interkulturelle Begegnungen“ sucht für Anahi aus Bolivien und Jiri aus Tschechien nette, aufgeschlossene Gastfamilien, die bereit sind, ihm ab September für elf Monate ein zweites Zuhause zu ermöglichen. Anahi ist 16 Jahre alt und lernt seit vier Jahren Englisch. In ihrer Freizeit ist sie sehr aktiv bei den Pfadfindern, sie liebt Gruppenaktivitäten, tanzt sehr gerne, hat Spaß an Musik und Lesen. Ihre Familie und Freunde beschreiben sie als sehr freundlich, höflich und zuvorkommend. Sie hat eine Glutenunverträglichkeit. Jiri ist auch 16 Jahre alt, seit neun Jahren lernt er Englisch, seit vier Jahren Deutsch und seit einem Jahr Latein. Er ist sehr wissbegierig, verständnisvoll, sehr willensstark und äußerst hilfsbereit. Jiri engagiert sich bei den Pfadfindern, spielt Klavier, liebt Computerspiele, die er auch selbst entwickelt. Beide Jugendlichen hoffen, dass ihr Traum in Erfüllung geht, nach Deutschland zu kommen, eine nette Familie und viele neue Freunde zu finden. Wer Interesse hat, Anahi oder Jiri aufzunehmen, kann sich bei der Gießener Komiteevorsitzenden Uta Neumann unter 06403/7766858 melden.