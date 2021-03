Gastronomen im Landkreis Gießen scharren mit den Hufen

Auf Einladung von Markus Müller (r.) waren Hermann Otto Solms und Nathalie Burg (l.) in das Landhaus Klosterwald nach Arnsburg gekommen. Foto: Kächler

KLOSTER ARNSBURG - Wird der Lockdown verlängert oder einigen sich die Länderchefs und das Kanzleramt auf die Lockerung der Pandemie-Beschränkungen? Noch immer sind die Restaurants im Land geschlossen. Vor dem großen Corona-Gipfel morgen scharren die Gastronomen mit den Hufen. "Nach sechs Monaten muss jetzt endlich ein klarer Fahrplan her", macht Markus Müller, stellvertretender Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Gießen-Gleiberger Land, unmissverständlich klar. Bei einem Ortstermin im Landgasthaus Klosterwald mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Hermann Otto Solms (FDP) und der Spitzenkandidatin der Licher Freidemokraten, Nathalie Burg, wies er auf die heikle Lage vieler Hotels und Gaststätten hin. Solms präsentierte seinerseits einen Sieben-Stufenplan seiner Partei zur Lockerung der Corona-Maßnahmen.

Beispielhaft für eine Mehrraumgastronomie führte Markus Müller die Gäste durch sein Restaurant: "Wie die meisten Wirte haben wir die Zeit der erzwungenen Schließung für Umbaumaßnahmen und die Ausarbeitung von genauen Hygienekonzepten genutzt."

Seit Montag dürften Friseure wieder öffnen, Restaurants aber nicht. Das sei für viele einfach nur deprimierend. Deshalb fordere der Verband eine Gleichbehandlung mit anderen Branchen. "Wir müssen wissen, was wann möglich ist, daran hängen unsere Existenzen", betonte Müller.

Er selbst habe in den vergangenen Monaten rund 300 000 Euro investiert. Dazu zählten der Einbau einer großen Belüftungsanlage, die Viren und Bakterien zu 99,6 Prozent aus der Luft filtere, ebenso wie die Erweiterung und teilweise Überdachung des Außenbereichs und die Errichtung einer vollverglasten Home-Move-Terrasse, die sich bei schönem Wetter im Nu in einen Freiluft-Biergarten verwandeln lasse. Im Gegenzug sei im Corona-Jahr 2020 mehr als ein Drittel des Umsatzes weggebrochen, rechnete Müller vor. Auch die Versicherungen würden sich weigern, zu zahlen.

Für den Licher Hermann Otto Solms ist eine baldige Öffnung von Restaurants und Einzelhandelsgeschäften bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen auch kurzfristig denkbar. "Wir sollten so schnell wie möglich lockern", forderte der Alterspräsident des Deutschen Bundestages.

Der Sieben-Stufenplan seiner Partei lehnt sich allerdings an die bereits vorhandenen Restriktionen bei entsprechenden Inzidenz-Zahlen an. So sieht der Plan als "Stufe 6" bei einem Wert über 200 vor: Private Treffen mit nur einer Person, Hotels, Einzelhandel und Gastronomie sind geschlossen, Kitas und Schulen mit Notbetreuung und Distanzunterricht. Stufe 5 bedeutet, der Inzidenzwert bleibt stabil 14 Tage unter 200. Dann sollen private Treffen von zwei Haushalten, ein eingeschränkter Regelbetrieb in Kitas sowie Wechselunterricht in Schulen möglich sein. Bleibt der Inzidenzwert sieben Tage lang stabil unter 100, will man private Treffen von maximal drei Haushalten sowie die Öffnung von Friseuren, Zoos und Wildparks im Außenbereich erlauben und ein eingeschränktes Besuchsrecht für Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen ermöglichen.

Ist Stufe 3 (Wert stabil sieben Tage unter 50) erreicht, gehen Kitas in den Regelbetrieb, und Handel, Gastronomie, Hotels sowie Fitnessstudios öffnen unter Auflagen. Auf Stufe 2 springt der FDP-Plan, wenn der Wert 21 Tage unter 50 bleibt. Dann sollen Theater und Kinos unter Auflagen öffnen, kontaktarme Sportarten für Gruppen möglich sein und eine Anhebung der Teilnehmerzahl für religiöse Veranstaltungen erfolgen.

Bei "Stufe 1" (Inzidenzwert stabil sieben Tage unter 35) gilt: Treffen von bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten, Öffnung von Bibliotheken, Bars, Hallenbädern und Freizeitparks unter Auflagen sowie erweiterte Besuchsmöglichkeiten für Pflegeheime und Krankenhäuser. "Stufe 0" bedeutet einen Wert, der sieben Tage unter der Marke von zehn bleibt. Eine vollkommene Öffnung von Gastronomie, Geschäften, Freizeiteinrichtungen sowie Schulen und Kindergärten wird erlaubt. Allerdings sollen die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske) weiter in Kraft bleiben.

"Gerade jetzt, wo viele lieber unsere Heimat entdecken, als in die Ferne reisen, braucht es eine gute und sichere Gastronomie mit sicherem Auskommen", meinte Müller abschließend.