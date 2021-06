Gedenken in Pohlheim an den Völkermord

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

POHLHEIM - Erstmals offiziell fand eine Andachtsmesse am Genozid-Mahnmal in Pohlheim statt. Damit wurde am Montag den Opfern des Völkermords an Christen im Osmanischen Reich 1915 gedacht. Die Gedenkstätte war im 2. November 2019 zwischen dem Pohlheimer Rathaus und der evangelischen Christuskirche feierlich enthüllt wollen. Zum 106. Jahrestag drückten Nachkommen der Überlebenden ihre Trauer aus. Gut 50 Personen nahmen teil. Eine geplante Feier zur Einweihung des Denkmals am 25. Juni 2020 wurde seinerzeit aufgrund der Pandemie abgesagt.

2015 wurde durch seine Heiligkeit Patriarch Mor Ignatius Ephrem II der 15. Juni als offizieller Gedenktag an die Opfer des Genozids in der syrisch-orthodoxen Kirche festgelegt. Dem Gedächtnis an die syrischen Christen, der Suryoye, die unterdrückt, verfolgt, ermordet und vertrieben wurden, dient dieser Tag.

Eine Arbeitsgemeinschaft aus Vertretern der Institutionen und Vereinen der Suryoye - die Eigenbezeichnung der Aramäer, Assyrer und Chaldäer - in Pohlheim und Gießen sowie Honoratioren aus Politik und Gesellschaft versammelte sich zur einstündigen Veranstaltung, die mit einer Schweigeminute begann. Zu den von Samuel Gergin, dem Vertreter der syrisch-orthodoxen Kirchen in Pohlheim und Gießen, besonders begrüßten Gästen gehörten Stadtverordnetenvorsteherin Hiltrud Hofmann, Bürgermeister Andreas Ruck, Kirchenvertreter aus Pohlheim, Stadtverordnete, Magistratsmitglieder und Vertreter des Landkreises Gießen. In seinem Redebeitrag hob Gergin den Gedenktag als historischen Tag hervor. 106 Jahre seien seit dem größten Massaker, dem Genozid (Völkermord) des 20. Jahrhunderts, vergangen.

ZUR GESCHICHTE Neben 1,5 Millionen Armeniern sind 300 000 Pontos-Griechen sowie 650 000 Suryoye zwischen 1915 und 1918 dem Völkermord im Osmanischen Reich zum Opfer gefallen. Neben den zahlreichen Todesopfern wurden diejenigen, die sich noch retten konnten, unter inhumanen Bedingungen vertrieben, wurden heimat- und mittellos. Im Landkreis Gießen leben aktuell mehr als 1200 Familien der Nachkommen. Der überwiegende Teil von ihnen hat in Pohlheim und Umgebung eine neue Heimat gefunden. Am 2. Juni 2016 stufte der Deutsche Bundestag das Verbrechen der jungtürkischen Regierung im Osmanischen Reich an den Armeniern, Aramäern, Assyrern, Chaldäern sowie Pontos-Griechen als Völkermord ein. Der gemeinsame Antrag von Union, SPD und Grünen wurde mit breiter Mehrheit beschlossen - mit nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Die Stadtverordnetenversammlung in Pohlheim folgte der Bundestagsresolution und beschloss am 2. November 2017 einstimmig einen gemeinsamen Antrag der SPD und CDU auf Errichtung eines "Denkmals für die Opfer des Völkermordes an Christen im Osmanischen Reich 1915 - Erinnerung und Mahnung". (jüs)

In ihrem Redebeitrag hob Pohlheims Stadtverordnetenvorsteherin Hiltrud Hofmann hervor, gemeinsam die Erinnerung an das Fürchterliche, das Unmenschliche wachzuhalten, "damit wir in Gegenwart und Zukunft rechtzeitig erkennen, wenn Menschen gegen Menschen aufgehetzt werden, damit wir verhindern, dass bösen Worten furchtbare Taten folgen. Der Gedenktag soll unser Ansporn in der Gegenwart sein, dass sich alle gemeinsam für ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben einsetzen und gesellschaftliche Minderheiten schützen."

Zu Ehren der Verstorbenen trug Diakon Yuhanon Savci einen Gedichtvortrag in aramäischer Sprache vor, bevor Yildiz Us im Namen der European Syriac Union (ESU), Dachverband verschiedener syrisch-armänischsprachiger politischer Organisationen und Kulturvereine in Europa, hervorhob, dass man nun erwarte, dass die Länder, die den Völkermord anerkannt haben, die von ihnen verabschiedeten Maßnahmen und Entscheidungen umsetzen. Sie dankte auch der Stadt Pohlheim mit ihren Politikern und allen anderen für ihre Bemühungen zur Errichtung des Denkmals.

Bürgermeister Andreas Ruck stellte in seiner Rede fest, dass das persönliche Leid der Nachkommen der Opfer auch in Pohlheim spürbar ist. "Die Geschichte und Erlebnisse im Jahre 1915 und die immer noch präsenten Diskriminierungen gegenüber Minderheiten in der Türkei, Syrien und anderorts, haben viele Menschen auf die Suche nach einer Heimat geschickt. Das Seyfo-Denkmal ist für jeden Pohlheimer ein Ort der Erinnerung, ein Ort der Versöhnung und ein wegweisendes Zeichen für Akzeptanz im interkulturellen Dialog. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung und Stärkung der Nachfahren und steht für eine gewaltfreie Zukunft."

Fortgesetzt wurde die Gedenkandacht für die Opfer mit einem Gebet der Geistlichen der syrisch-orthodoxen Kirche mit Pfarrer Lahdo Aydin, Dekan Iskender Kücükkaplan und Dekan Gabriel Mourad, dem nach dem gemeinsam aller Anwesenden gebeteten "Vater unser" eine Rede in aramäischer Sprache von Kücükkaplan folgte, die von Moses Aktürk ins Deutsche übersetzt wurde. Mit einer gemeinsamen Kranzniederlegung am Mahnmal endete die Gedenkveranstaltung.