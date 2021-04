Gefährliche Körperverletzung: Zweiter Prozesstag vor Amtsgericht in Gießen

Der Gutachter sprach jetzt im Prozess um eine gefährliche Körperverletzung aus Eifersucht. Foto: sebra/Fotolia

LANGGÖNS - Fortgesetzt wurde am Gießener Amtsgericht der Prozess gegen einen 25-jährigen Langgönser, dem gefährliche Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Fahrerflucht zur Last gelegt wird, als er in einem Ortsteil den gleichaltrigen Liebhaber seiner Ex-Freundin mit seinem Golf VI GTI "auflud". Richter Dr. Dietrich Claus Becker hat für den "recht umfänglichen und in jeder Hinsicht rechtlich anspruchsvollen Fall" drei Verhandlungstage und die Anhörung von zwölf Zeugen und zwei Gutachtern angesetzt.

Im Mittelpunkt des zweiten Verhandlungstags standen nun das Abhören des vom Angeklagten abgesetzten Notrufs, die Ausführungen der beiden Gutachter und das Vorführen einer Videoaufnahme aus einer Überwachungskamera in Tatortnähe. Am Dienstag wird der Prozess fortgesetzt.

Wie zunächst ein ermittelnder Kriminalbeamter ausführte, habe der erste Anschein am Unfallort und die Aussage des als Nebenkläger dem Prozess beiwohnenden Opfers Anhaltspunkte geliefert, dass es ein gezieltes Umfahren, ein Tötungsdelikt, gewesen sein könnte. Allerdings habe sich schnell herausgestellt, dass das Opfer sich nicht, wie zunächst angegeben, auf dem Gehweg befand, sondern auf der Straße stand "und die Geschwindigkeit nicht so hoch war".

Wie schnell das Fahrzeug wirklich war, als das Opfer auf Motorhaube und Windschutzscheibe aufschlug, darauf ging ein Unfallsachverständiger ein. Dieser hatte dazu nicht nur eine Simulation des Vorfalls erstellt, sondern auch die Aufnahmen aus der Überwachungskamera ausgewertet.

Bis vor die Toreinfahrt einer Firma hatte der Angeklagte seine Ex-Freundin verfolgt. Hier traf er auch auf das Opfer, das auf der Straße stand. Wie der Unfallsachverständige ausführte, waren am Unfallort keine konkreten Spuren zu finden. "Deshalb bin ich froh über das Video", so der Gutachter. Das 210 PS starke Unfallfahrzeug wurde an der Front beschädigt und wies eine große Bruchspinne in der Windschutzscheibe und eine Delle in der Motorhaube auf. "Es ist ein ungewöhnlicher Fall, auch für mich als Unfallsachverständiger." Der Nebenkläger, das Opfer, hatte bezeugt, dass er mit dem linken Fuß über die Stoßstange auf das Fahrzeug aufgestiegen sei, um damit einem Überfahren zu entgehen. Zu diesem Zeitpunkt habe der Golf eine Geschwindigkeit zwischen 20 und 25 Stundenkilometer gehabt. "Während des Aufladevorgangs wurde auf 35 bis 38 Stundenkilometer beschleunigt. Mit 40 um die Kurve ist ganz sportlich", stellte der Sachverständige anhand der Unfallsimulation fest. Das Opfer fiel in der Rechtskurve von der Motorhaube und überschlug sich mehrmals. Drei Sekunden habe es vom Kontakt bis zum Abladen vom Fahrzeug gedauert.

Der Angeklagte hatte unmittelbar nach dieser Kollision einen Polizeinotruf abgesetzt. Das dreiminütige Gespräch wurde auf Wunsch der Nebenklage abgespielt. "Ich habe gerade von jemanden hier die Scheibe eingetreten bekommen von meinem Auto. Ich bin ganz normal meiner Ex-Freundin hinterhergefahren, damit ist wohl der neue Freund meiner Ex-Freundin nicht klargekommen. Hier ist alles kaputt. Ich bin komplett aus dem Häuschen", meldete der Angeklagte den Vorfall.

Seitens eines Kriminalbeamten war zu vernehmen, dass der Notruf wegen seiner Bedeutsamkeit von der Polizei verschriftlicht und gesichert wurde. Zudem widersprach er den Ausführungen des Opfers, das zunächst ausgeführt hatte, dass er auf dem Weg zum Briefkasten gewesen sei. "Das Opfer ist auf die Straße gelaufen".

Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Angeklagte sich vom Opfer bedroht fühlte, soll dieser doch geäußert haben "Den schnapp' ich mir". Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Nebenkläger "kein unbeschriebenes Blatt" sei, wurden doch 17 Vorfälle aus den Bereichen Gewalt-, Eigentums- und Drogen-Delikte erfasst.

Zum Tatzeitpunkt stand der Angeklagte unter Alkoholeinfluss, wobei die Ausführungen der Gutachterin der Rechtsmedizin im Widerspruch zur Aussage des Angeklagten stehen, der in der Hauptverhandlung von drei bis vier 0,3 Gläsern Apfelwein gesprochen hatte, was letztendlich bis zu 1,2 Liter gewesen wären. Wurden bei dem Angeklagten beim Atemalkoholtest 1,36 Promille und zwei Stunden später bei einer Blutentnahme 1,16 Promille festgestellt, so erklärte die Gutachterin, dass für einen solchen Promillewert 2,37 Liter Apfelwein, also die doppelte Menge, konsumiert werden müsse. "Damit ist er oberhalb der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit", so die Gutachterin.

Die Polizei habe keine grobmotorischen Störungen erkannt, jedoch einen Rededrang und Mitteilungsbedürftigkeit festgestellt. Dass er "insgesamt ganz orientiert" gehandelt habe, sei der Notrufaufzeichnung zu entnehmen.