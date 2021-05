Geflügel muss im Landkreis Gießen nicht mehr im Stall bleiben

Hausgeflügel wie Gänse und Hühner muss nun nicht mehr im Stall bleiben. (Symbolfoto: dpa)

KREIS GIESSEN - (red). Die Aufstallungspflicht für Geflügel ist seit Sonntag im Landkreis Gießen aufgehoben. Wie das Veterinäramt in einer Presseerklärung mitteilt, ist das Geflügelpestgeschehen in Hessen rückläufig und die Risikobewertung des Friedrich-Löffler-Institutes gehe von einem geringen Risiko der Einschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel in Hausgeflügelbestände aus.

„Die Allgemeinverfügung zur Aufstallungspflicht zum Schutz vor der Vogelgrippe wird daher nun außer Kraft gesetzt“, teilt hauptamtlicher Beigeordneter Hans-Peter Stock (Freie Wähler) in seiner Eigenschaft als Kreis-Veterinärdezernent mit. In der Nähe von stehenden Gewässern und in Gebieten mit Staunässe, in denen sich vermehrt Wildvögel aufhalten, mussten in den vergangenen Monaten Hausgeflügelbestände vor Kontakt mit Wildvögeln vorsorglich geschützt werden, weil diese möglicherweise die Geflügelpest einschleppen können.

Der letzte infizierte Wildvogel wurde in Hessen Mitte März in der Stadt Offenbach gefunden. Daher folgt nun die Entwarnung. „Unabhängig von einer Aufstallung bietet die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln und Biosicherheitsmaßnahmen zu jeder Zeit den besten Schutz vor einer Einschleppung der Geflügelpest in Haustierbestände“, mahnt Dr. Stefanie Graff, Amtstierärztin im Fachdienst Veterinärwesen beim Landkreis Gießen.

Die für alle Geflügelhaltungen weiterhin geltenden allgemeinen Biosicherheitsmaßnahmen, Registrierungs- und Dokumentationspflichten sind auf der Internetseite www.lkgi.de zu finden. Bei Fragen zum Thema ist der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz zu erreichen unter 0641/9390-6200 oder per E-Mail an poststelle.avv@lkgi.de.