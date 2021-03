Geflügelpest: Drei neue Risikogebiete im Landkreis Gießen

Der Landkreis Gießen will Hausgeflügel wie Hühner vor der Geflügelpest schützen, indem in Risikogebieten eine Stallpflicht gilt. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Drei Flächen im Landkreis Gießen gelten ab 14. März zusätzlich zu den Staunässegebieten als Risikogebiete für Geflügelpest: das Wetterauer Seengebiet, die Heuchelheimer Seen und Flächen bei Eberstadt. In diesen Gebieten muss Geflügel zum Schutz vor Geflügelpest (H5N8) zwingend im Stall oder unter einer Überdachung gehalten werden. Eine neue Allgemeinverfügung regelt dies laut Kreisverwaltung.

Anlass ist ein weiterer Nachweis der Geflügelpest vom 8. März im Vogelsbergkreis, betroffen war ein Silberreiher in der Gemeinde Romrod. Mit Stand 10. März gibt es in Hessen 19 Nachweise der Geflügelpest bei Wildvögeln, vor allem Schwäne. Auch für Hausgeflügelbestände sei das Risiko einer Ansteckung hoch. Insbesondere für Haltungen in der Nähe von Wasservogelrast- und Wildvogelsammelplätzen bestehe ein hohes Risiko.

Daher gelten gewässernahe Gebiete, in denen sich wild lebende Wasser- und Zugvögel sammeln, rasten und brüten, als Risikogebiete. Die Gebietsgrenzen in Hessen werden in enger Zusammenarbeit mit Experten der Staatlichen Vogelschutzwarte festgelegt.

Im Landkreis Gießen gelten folgende Gebiete als Risikogebiete:

• Das Wetterauer Seengebiet bei Hungen rund um Utphe und Trais-Horloff sowie Teile von Inheiden, Bellersheim, Steinheim, Obbornhofen und Hof Grass.

•Das Gebiet an den Heuchelheimer Seen und dem Silbersee nördlich der Bundesstraße 49 - Dreieck Lahnfeld - westlich der Bundesstraße 429 bis zur Lahn, Silbersee.

• Und "Friedberg Nord" mit Flächen in der Gemarkung von Eberstadt, die südlich der A 45 zwischen den Ortschaften Ober-Hörgern und Trais-Münzenberg liegen.

Die Vorgabe, dass Geflügel, das in der Nähe von Gewässern und Staunässe gehalten wird, in geschlossenen Ställen oder in einer überdachten Schutzvorrichtung, die ein Eindringen von Wildvögeln unmöglich macht, untergebracht werden, gilt nun auch für diese drei Risikogebiete. Netze und Gitter dürfen zur Vermeidung des Kontaktes zu Wildvögeln nur genutzt werden, wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschenweite von nicht mehr als 25 Millimetern aufweisen.

Dr. Stefanie Graff, Amtstierärztin beim Landkreis, weist darauf hin, dass Geflügelhalter zur Einhaltung von Grundregeln der Biosicherheit gesetzlich verpflichtet sind. Sie und ihre Kollegen bitten darum, auffälliges Verhalten und Totfunde bei Wildvögeln im Landkreis Gießen zu melden. Dies betrifft sowohl Wasservögel als auch Greifvögel. Der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist zu erreichen unter 0641/9390-6200 oder per E-Mail an poststelle.avv@lkgi.de.

Die Allgemeinverfügungen stehen zum Nachlesen auf der Internetseite des Landkreises im Bereich "Gesundheit" - "Bekämpfung von Tierseuchen".