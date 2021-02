Gegen Schwarzarbeit

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Im Bezirk der Handwerkskammer Wiesbaden (Ober-, West- und Mittelhessen) haben die Landkreise 2020 186 Bußgeldbescheide wegen Schwarzarbeit, unberechtigter Handwerksausübung und Auskunftsverweigerung verhängt. Dies hat die Handwerkskammer mitgeteilt. Im Landkreis Gießen gab es demnach 24 rechtskräftige Bußgeldbescheide mit einer Summe von 6375 Euro. Damit liegt der Landkreis zusammen mit dem Rheingau-Taunus-Kreis auf Platz drei hinter dem Main-Kinzig-Kreis (39 Bescheide) und Limburg-Weilburg (37).

Insgesamt gab es im Vergleich zum Vorjahr 24 Bescheide weniger. Allerdings sei die verhängte Bußgeldsumme auf 108 116 Euro gestiegen (Vorjahr 87 155 Euro) und das Bußgeld pro Bescheid erhöhte sich von 415 auf 581 Euro. Kammerpräsident Stefan Füll dankte den Mitarbeitern der Verfolgungsbehörden für ihre wichtige Arbeit in schwierigen Zeiten. „Schwarzarbeit ist definitiv kein Kavaliersdelikt. Die Bekämpfung von Schwarzarbeit und unberechtigter Handwerksausübung ist zweifellos schwierig, aber enorm wichtig“, so Füll in der Mitteilung.

Die höheren Bußgelder einiger Landkreise seien auch auf eine bessere Sach- und Personalausstattung zurückzuführen. Andere Landkreise sollten diese Defizite korrigieren. Vor dem Hintergrund der wegen der Schließung der Friseur- und Kosmetikbetriebe steigenden Schwarzarbeit forderte der Kammerpräsident die politisch Verantwortlichen zu mehr Aktivitäten auf: „Schwarzarbeit muss bekämpft und nicht bloß verwaltet werden.“