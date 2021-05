Gegen „Tarif-Flickenteppich“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Bei einem Online-Gespräch diskutierte SPD-Bundestagskandidat Felix Döring mit dem Verdi-Gewerkschaftssekretär Julian Drusenbaum über die Situation in der Pflege. Hintergrund war die Ablehnung eines flächendeckenden Tarifvertrages für den Bereich der Pflege durch die arbeitsrechtliche Kommission der Caritas. „Durch diese Ablehnung hat die Caritas leider verhindert, dass es für viele Beschäftigte bei privaten Pflegediensten die dringend notwendigen deutliche Lohnsteigerungen sowie verbesserte Arbeitsbedingungen geben konnte“, so Döring in einer Pressemitteilung. Drusenbaum erläuterte die Verhandlungen von Verdi und wies darauf hin, dass die Ablehnung zwei Jahre Arbeit für die Beschäftigten in der Pflege kaputtgemacht habe. Döring betonte, dass die SPD weiter für eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen von Pflegekräften kämpfen werde. Aktuell liege ein Gesetzentwurf vom Bundesministerium für Gesundheit vor. „Dieser ist allerdings kritisch zu sehen, da er am Ende nicht zu besseren Löhnen führt, sondern einen Flickenteppich aus regionalen Löhnen schafft“, kritisierte Drusenbaum. Zustimmung gab es hierzu von Döring, der sich im Zuge der Bundestagswahl noch einmal besonders für einheitliche und der herausragenden Arbeit der Beschäftigten angemessene Regelungen einsetzen will – auch, um den dringenden Personalbedarf durch attraktive Arbeitsbedingungen schnellstmöglich decken zu können. Das ganze Gespräch lässt sich unter www.felix-doering.de/youtube abrufen.