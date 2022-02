Geländer am Weg nach Hof Haina

Die Verlängerung des Fußweges aus Richtung Bieber hat nun zur Hangseite hin ein Geländer erhalten und bietet den Nutzern die nötige Sicherheit auf dem Weg zum Weiler Hof Haina. Foto: Klaus Waldschmidt

BIEBERTAL-RODHEIM-BIEBER - Ein neues Geländer am Fußweg nach Hof Haina bietet nun Sicherheit für Fußgänger und Wanderer, die vom Ortseingang von Bieber Richtung Hof Haina unterwegs sind. Ende 2021 hatten die lang geplanten Arbeiten zur Vollendung des Teilstückes zur Anbindung an den befestigten Weg in den Wiesen begonnen. Nach Abschluss der Arbeiten und der Asphaltierung, konnte nun das Geländer montiert werden. Es schützt die Nutzer des Weges zur Hangseite hin. Damit kann nun der beliebte Spazierweg gefahrlos erreicht werden.