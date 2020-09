Gelbes Band auch in Langgöns

Der Langgönser Umweltberater Uwe Müller weist auf einen der gemeindlichen Obstbäume, die mit gelbem Band gekennzeichnet sind und damit kostenfrei abgeerntet werden können. Foto: Rieger

LANGGÖNS(ikr). Die Gemeinde Langgöns besitzt im Gemeindegebiet eine Vielzahl von hochstämmigen Obstbäumen, von denen einige wenige von Paten gepflegt und geerntet werden. Ein großer Teil wird, soweit möglich, mit entsprechendem Aufwand und auch entsprechenden Kosten durch die Gemeinde gepflegt. "Wir möchten dadurch die Bäume dauerhaft als nachhaltigen Bestandteil der heimischen Natur erhalten und sie auch als Lebensraum für Insekten und viele Wildtierarten bewahren", betont der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch. Gleichzeitig liefern diese Bäume fast jedes Jahr große Mengen Obst, das die Gemeinde nicht verkommen lassen will. "Deshalb geben wir die Obstbäume in diesem Jahr kostenlos zum Abernten an die Einwohner der Gemeinde Langgöns frei", informiert der Rathauschef.

Unter den Obstbäumen befinden sich auch viele alte Apfel- und Birnensorten, die mit ganz besonderen sortentypischen Geschmacksrichtungen zeigen, dass es nicht immer nur die wenigen Sorten aus dem Supermarkt sein müssen. "Gerade diese alten Sorten mit ihren besonderen Aromen eignen sich hervorragend zum Frischverzehr, für Kuchen und die Herstellung von Gelee", betont Reusch. Zum Keltern für Apfelsaft und Apfelwein eigne sich hervorragend das Fallobst von verschiedenen Apfelbäumen. Teilweise seien auch Sorten dabei, die sich an geeignetem Ort bis in das Frühjahr aufbewahren ließen. "Nutzen Sie also die einmalige Gelegenheit, sich von der Vielfalt der heimischen Obstbäume zu überzeugen und ernten Sie, am besten als Aktion mit Ihren Kindern, das Obst der gemeindlichen Langgönser Obstbäume", appelliert der Bürgermeister. Die Bäume, die geerntet werden dürfen, werden durch die Gemeinde Langgöns mit einem gelben, drei Zenitmeter breiten Band entsprechend gekennzeichnet.

Um auch zukünftig den Erhalt dieser hochstämmigen Obstbäume zu sichern, wäre die Gemeinde Langgöns sehr dankbar, wenn jeder, der an diesen Bäumen Obst erntet, auch eine entsprechende Spende an die Gemeinde Langgöns überweisen würde. Die Gemeinde ist darüber hinaus auch daran interessiert, Einwohner zu finden, die dauerhaft eine Patenschaft für einen oder mehrere Obstbäume übernehmen und denen dann das Recht zur Ernte dieser Bäume für die Zeit der Patenschaft zugesprochen wird. Im Gegenzug wird dann von den Paten die Pflege dieser Bäume übernommen. Interessierte werden gebeten, sich beim Liegenschaftsamt der Gemeinde Langgöns unter 06403/902043 zu melden.

Die Kontenverbindungen sind bei der Sparkasse Gießen, IBAN: DE56 5135 0025 0244 0032 03 BIC: SKGIDE5F; der Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE45 5139 0000 0015 7412 01 BIC: VBMHDE5FXXX, und der Sparkasse Wetzlar, IBAN: DE33 5155 0035 0000 0002 16 BIC: HELADEF1WET.