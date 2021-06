Geld für „100 nachhaltige Bauernhöfe“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Das Ziel ist klar: Die hessische Landwirtschaft soll nachhaltiger werden. Schon jetzt gibt es viele Betriebe, die ihre Produkte regional vermarkten oder auch auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichten. Doch Nachhaltigkeit hat viele Gesichter. Das neue Förderprogramm „100 nachhaltige Bauernhöfe“ des Landes soll genau das in den Fokus rücken – und das Engagement von Landwirten würdigen, die vorbildlich und zukunftsorientiert agieren. „Bis 2023 stehen für das Programm fünf Millionen Euro des Landes bereit“, berichtet der Gießener Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) in einer Pressemitteilung. Seine Behörde ist Ansprechpartner für die finanziellen Zuwendungen und für die Bewilligung der Anträge zuständig.

Konventionell und ökologisch

Das Projekt richtet sich sowohl an konventionelle als auch an ökologische und integriert wirtschaftende Betriebe in den Bereichen Pflanzenbau, Tierhaltung, Gartenbau und Weinbau. „Sie können sich um die Teilnahme an diesem Förderprogramm bewerben, wenn sie sich beispielsweise durch einen Beitrag für den Klimaschutz, die Biodiversität und/oder die regionale Wertschöpfung hervorheben oder den Betrieb nachhaltig ausrichten möchten“, berichtet RP-Mitarbeiterin Inge Bangel.

Wer sich für das Förderprogramm interessiert und sich über Projektinhalte und Teilnahmevoraussetzungen informieren möchte, kann das bei einer der drei geplanten Online-Veranstaltungen machen. Sie finden am Donnerstag, 10. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr, am Donnerstag, 17. Juni, von 10.30 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 24. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr statt. Anmeldungen mit der Angabe von Terminwunsch, Name, Vorname und Betriebsschwerpunkt sind möglich per E-Mail an bildungsseminar@llh.hessen.de.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://rp-giessen.hessen.de/umwelt-natur/landwirtschaft-förderprogramme/100-nachhaltige-Bauernhöfe oder https://llh.hessen.de/umwelt/nachhaltige-bauernhoefe/. Ganz allgemeine Informationen über Förderangebote des Landes finden sich unter https://umwelt.hessen.de/landwirtschaft/foerderangebote.