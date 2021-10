Geld vom Land für Schnelltests in Kindertagesstätten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Das Land stellt dem Landkreis und der Stadt Gießen Geld zur Verfügung, um damit die Kosten für Corona-Schnelltests in Kindertagesstätten zur Hälfte mitzufinanzieren. In einer Pressemitteilung des Finanzministeriums heißt es, dass der Landkreis Gießen 461 279 Euro bekommt, die Stadt Gießen 226 969 Euro. Staatssekretär Dr. Martin Worms informierte in Absprache mit dem Sozialministerium die Kommunen darüber, dass das Angebot des Landes bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres (4. Februar 2022) verlängert wurde. Wegen des möglichen Anstiegs der Infektionen nach den Schul- und Kitaferien und im Winter allgemein können die Tests solange fortgesetzt werden.

„Kleine Kinder können noch nicht geimpft werden. Aber sie brauchen direkte soziale Kontakte, das Spiel mit Gleichaltrigen und gemeinsame Abenteuer. Die regelmäßigen Tests in Kitas und Tagespflegestellen können das Infektionsrisiko in den Betreuungseinrichtungen verringern und damit die Verbreitung des Virus weiter eindämmen“, wird Worms in der Mitteilung zitiert.