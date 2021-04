Geldautomat in Treis bleibt vorerst erhalten

Dieter Preis war seit Ende Januar unterwegs, um Unterschriften für den Erhalt des Geldautomaten zu sammeln. Mit Erfolg, denn nun gibt es eine Lösung. Archivfoto: Wisker

TREIS - Gute Nachricht für alle Treiser: Der Geldautomat der Volksbank Mittelhessen in der Hauptstraße bleibt zunächst bis 2022 erhalten. Danach sollen die Bürger ihr Bargeld in einem Dorfladen bekommen können, der ein Teil eines Modellprojekts in der ehemaligen Genossenschaftshalle in der Ortsmitte sein soll. Über diese neue Entwicklung informierte die Volksbank am Freitag in einer Pressemitteilung.

Bekanntlich sollte der Geldautomat zum Juli abgebaut werden. Alle Bitten, alle Forderungen an die Volksbank Mittelhessen hatten zunächst keinen Erfolg. Der Seniorenbeirat der Stadt Staufenberg demonstrierte dagegen. Stadtrat Dieter Preis lief von Tür zu Tür und sammelte Unterschriften für den Erhalt. Stand Anfang April waren es über 1100 Unterschriften, darunter auch jene vom Bürgermeister, von Stadtverordneten, Mitgliedern des Ortsbeirats und des Seniorenbeirats sowie des Behindertenbeauftragten der Stadt Staufenberg.

Laut Pressemitteilung fanden Gespräche von Vertretern der Stadt und der Volksbank darüber statt, wie die dörfliche Versorgung in Treis dauerhaft erhalten werden kann. Die Stadt möchte ein Modellprojekt zur Innenentwicklung des alten Dorfkerns umsetzen. Es geht ihr dabei in erster Linie um die Stärkung der dörflichen Infrastruktur. Geplant ist ein Dorfcafé mit integriertem Dorfladen. Die Volksbank unterstütze die geplante Eröffnung des Ladens. Übergangsweise wird der SB-Standort Treis deshalb nicht abgebaut. Ziel ist es, dass die Bürger beim Einkaufen im Dorfladen an der Kasse auch Geld abheben können.

Die Volksbank betont erneut, dass die Nutzungszahlen des Geldautomaten seit Jahren unterhalb eines wirtschaftlich vertretbaren Niveaus lägen. "Uns eint das gemeinsame Interesse, die dörfliche Infrastruktur auch in der Fläche dauerhaft zu erhalten. In allen Teilen des Geschäftsgebietes bleibt die Bargeldversorgung für unsere Mitglieder und unsere Kunden erklärtes Ziel. Daher haben wir mit den Vertretern der Stadt einen Kompromiss gefunden, der beiden Seiten gerecht wird", erläutert Vorstand Dr. Lars Witteck in der Pressemitteilung.

Bürgermeister Peter Gefeller berichtete, dass die Stadt die in der Mitte von Treis gelegene ehemalige Genossenschaftshalle in eine Begegnungsstätte umwandeln möchte. "Die nun mit dem Vorstand der Volksbank getroffene Einigung ist für alle von großem Vorteil. Die Stadt schafft mit der Begegnungsstätte einen heute noch fehlenden Treffpunkt für alle Treiser, die Volksbank unterstützt uns nicht nur bei diesem Vorhaben, sondern sichert zunächst über ihren Geldautomaten in der Hauptstraße und später über den Dorfladen die Bargeldversorgung im Ort, was gerade für unsere älteren Bürger eine riesige Erleichterung ist. Mein Dank gilt neben dem Vorstand der Volksbank Mittelhessen auch unserem Stadtrat Dieter Preis", erklärte Gefeller abschließend.