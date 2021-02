Geldautomat in Treis soll bleiben

Seniorenbeirat, Behindertenbeauftragter Hanspeter Gruber und Bürgermeister Peter Gefeller protestieren gegen den Abbau des Geldautomaten in Treis. Foto: Ferber

TREIS/LDA - Gegen den von der Volksbank Mittelhessen für diesen Sommer geplanten Abbau des letzten Bankautomaten in Treis demonstrierten am Donnerstag der Seniorenbeirat und der Behindertenbeauftragte der Stadt Staufenberg, Hanspeter Gruber.

"Volksbank: Wir machen den Weg frei - nur Treis ist nicht dabei", war auf einem Banner zu lesen, zusammen mit der Forderung "Der Geldautomat muss bleiben!". Die Demonstranten versammelten sich mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz vor dem Automaten an der Hauptstraße. Einer der Teilnehmer war gar im Indianer-Kostüm erschienen und erklärte, die Treiser würden "ihre Jagdgründe verteidigen, damit ihnen nicht der letzte Büffel noch weggeschossen wird."

Filialen

Ältere Menschen hätten den Vorteil, über große Lebenserfahrung und das entsprechende Erinnerungsvermögen zu verfügen, so die Presseerklärung des Seniorenbeirats. Sie hätten selbst die Zeit noch erlebt, als Geldinstitute nahezu wöchentlich immer neue Filialen im Gießener Land eröffnet hätten. Dies sei damals mit Service und Kundennähe begründet worden. Und diese Begründung habe auch heute noch ihre Gültigkeit, aber die Geldinstitute würden dennoch einen anderen Weg einschlagen und dabei gerade die "scheinbar wehrlosen" Kunden zurücklassen: Alleine in Treis leben nach Auskunft der Stadt 625 Senioren, die "ohne Internet, Auto oder mit einer anderen Bewegungseinschränkung auf der Strecke bleiben". Aber auch diese Menschen könnten sich wehren, betont der Seniorenbeirat und zählt auf: "Öffentlicher Protest, Konten und Einlagen auflösen, keine weiteren Verträge abschließen."

Hanspeter Gruber ergriff als Staufenbergs Behindertenbeauftragter das Wort. Als die Filiale geschlossen worden und als Ersatz der Bankautomat aufgestellt worden sei, habe die Volksbank versprochen, dass dieser den Treiser Bürgern sicher erhalten bleiben werde. Nun schwinde die Glaubwürdigkeit dahin. Ob man da eine lokale Treue zur Volksbank behalten werde, sei sehr fraglich. "Wenn jetzt hier kein Automat der Volksbank mehr steht, dann kann ich auch Internetbanking bei einem günstigeren Anbieter machen, denn die lokale Bezogenheit ist ja dahin", überlegt Gruber und mahnt: "Man sägt an dem Ast - als Volksbank - auf dem man sitzt."

Ebenfalls anwesend war Stadtrat Dieter Preis, der im Vorfeld von Tür zu Tür durch den ganzen Ort gegangen war, um Unterschriften gegen den Abbau des Geldautomaten zu sammeln. Als Nummer 532 setzte auch Bürgermeister Peter Gefeller nun seinen Namen auf die Liste und schloss sich der Demonstration an. "Auf die Palme gebracht" hätten ihn die jüngsten Verlautbarungen der Volksbank, nach denen "übergangsweise" das Geld "per Boten" zu den älteren Menschen gebracht werden solle. Zum einen sei ursprünglich hierbei nicht die Rede von einer nur "übergangsweisen" Lösung gewesen. Zum anderen sei es doch eine "Schizophrenie", einen Geldautomat abzubauen, um ein paar Tausend Euro zu sparen und dann mindestens die gleiche Summe für einen Botendienst auszugeben. Und gleichzeitig sei auch das Geld da, um millionenschwere "Glaspaläste" neu zu bauen. "Das passt doch nicht", zeigte Gefeller sich entrüstet.

Ein Blick zurück: Im Jahr 2011 war die Filiale der Volksbank an der Hauptstraße geschlossen worden, wie einige Jahre zuvor auch schon die Sparkassen-Filiale. Der Geldautomat ist damit die einzige verbliebene Möglichkeit, im zweitgrößten Staufenberger Stadtteil Treis an Bargeld zu gelangen. Andere Bankautomaten gibt es vor Ort nicht und auch keinen Supermarkt, an dessen Kasse man sich beim Einkauf Bares auszahlen lassen könnte.

Appell

Deshalb appellieren der Staufenberger Seniorenbeirat und der Behindertenbeauftragte an die Volksbank: "Überdenken Sie Ihre Entscheidung. Denn: Wer bei aller Geschäftigkeit die Menschlichkeit vergisst, der wird irgendwann selbst Opfer. Und das wollen wir alle nicht."

Das Protest-Banner solle bis auf Weiteres hinter dem Bankautomat hängen bleiben. Der Appell solle der Volksbank schriftlich übergeben werden. Weitere öffentliche Demonstrationen seien nicht ausgeschlossen, kündigten die Protestler an.