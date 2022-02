Geldautomatensprengung: Polizei ermittelt wegen Mordversuchs

Polizei und Staatsanwaltschaft gaben jetzt bekannt, dass sich unweit der Sprengung ein Zeuge aufhielt. Symbolbild: Picture Factory/Fotolia

HUNGEN - Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Hungen vom 13. Januar ermitteln die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Mittelhessen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und des versuchten Mordes.

Nach dem bisherigen Stand der Ermitllungen sind damals an einem Donnerstag gegen 2.15 Uhr drei Unbekannte in einem silberfarbenen BMW zu einer Bankfiliale in der Obertorstraße gefahren. Sie sprengten mit Festsprengstoff zwei Geldautomaten und erbeuteten Bargeld.

An dem Fluchtfahrzeug waren Gießener Kennzeichen angebracht, die wenige Stunden zuvor in der Straße "Am Sänges" in Laubach-Röthges gestohlen worden waren.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen wurde bekannt, dass sich zum Zeitpunkt der Detonationen ein 14-Jähriger zufällig in der Nähe aufhielt. Der Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und fragt :

- Wer hat im Zusammenhang zur Tat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

- Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13. Januar) zwischen 21 und 2 Uhr in der Straße "Am Sänges" in Laubach-Röthges etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Nummer (0641)7006-6555.

